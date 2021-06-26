İyi bir üniversiteye gitmek ve iyi bir eğitim almak için öğrenciler, yıl boyunca üniversite sınavına çalıştı. Tüm heyecanıyla sınava giren öğrencilerin gözü sınav sonuçlarına çevrildi. "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" , "2021 YKS (TYT, AYT ve YDT) sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanır?
Sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM tarafından açıklama geldi.
ÖSYM AİS sayfasında yer alan bilgiye göre 2021 YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 olduğu öğrenildi.
YKS SORULAR VE YANITLAR NE ZAMAN YAYINLANIR?
Öğrenciler doğrularını ve yanlışlarını, sınav sonuçları açıklanana kadar kontrol etmek için sınavın sorularının ve yanıtlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
2021 YKS soruları ve cevapları sınavdan sonra ÖSYM AİS sayfasında erişime açılacak. Merak edilen belgeler ÖSYM'nin resmi internet sayfasında olacak.
AİS sayfasında bütün sorular belirli bir süre içerisinde görüntülenmek üzere açılacak. Öte yandan ÖSYM'nin internet sitesinde soruların yalnızca yüzde 10'u görüntülenebilecek.
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