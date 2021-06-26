İyi bir üniversiteye gitmek ve iyi bir eğitim almak için öğrenciler, yıl boyunca üniversite sınavına çalıştı. Tüm heyecanıyla sınava giren öğrencilerin gözü sınav sonuçlarına çevrildi. "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" , "2021 YKS (TYT, AYT ve YDT) sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...