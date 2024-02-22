Zamanda yolculuk gibi... 1800'lü yıllarda dişi ağrıyan insanlar bu aletlerle tedavi ediliyordu

İlkadım ilçesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait tarihi tren bakım atölyesi restore edilerek, 2021 yılında Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi’ne dönüştürüldü. Müzeyi zamanla binlerce kişi gezdi. Halen ziyaretçilerine kapıları açık olan müzede bulunan diş tedavisinde kullanılan cerrahi aletler özellikle zamanda yolculuk yaptırıyor. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

