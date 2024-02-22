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  4. Zamanda yolculuk gibi... 1800'lü yıllarda dişi ağrıyan insanlar bu aletlerle tedavi ediliyordu

Zamanda yolculuk gibi... 1800'lü yıllarda dişi ağrıyan insanlar bu aletlerle tedavi ediliyordu

22.02.2024 17:50 | Son Güncelleme:
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Geçmişten günümüze kadar olan cerrahi el aletlerin sergilendiği Samsun’daki Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi’nde, 17. ve 18.yüzyılda diş tedavisinde kullanılan eski cerrahi aletler ziyarete gelen öğrencilerin ve vatandaşların ilgisini çekiyor.

İlkadım ilçesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait tarihi tren bakım atölyesi restore edilerek, 2021 yılında Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi’ne dönüştürüldü. Müzeyi zamanla binlerce kişi gezdi. Halen ziyaretçilerine kapıları açık olan müzede bulunan diş tedavisinde kullanılan cerrahi aletler özellikle zamanda yolculuk yaptırıyor. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ZAMANDA YOLCULUK YAPTIRAN CERRAHİ ALETLER

1860 yılında kullanılan diş kalıp seti,

1900’lü yıllarda diş çekiminde ağzı açmak için kullanılan aparat,

1900’lü yıllara ait bir ahşap dişçi koltuğu,

1920 yılına ait bir metal dişçi koltuğu,

1800 yıllardaki diş çekme forsepleri,

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Anahtar Kelimeler:
diş ağrısı diş diş tedavisi
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