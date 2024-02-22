Zamanda yolculuk gibi... 1800'lü yıllarda dişi ağrıyan insanlar bu aletlerle tedavi ediliyordu

İlkadım ilçesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait tarihi tren bakım atölyesi restore edilerek, 2021 yılında Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi’ne dönüştürüldü. Müzeyi zamanla binlerce kişi gezdi. Halen ziyaretçilerine kapıları açık olan müzede bulunan diş tedavisinde kullanılan cerrahi aletler özellikle zamanda yolculuk yaptırıyor.
1860 yılında kullanılan diş kalıp seti,
1900’lü yıllarda diş çekiminde ağzı açmak için kullanılan aparat,
1900’lü yıllara ait bir ahşap dişçi koltuğu,
1920 yılına ait bir metal dişçi koltuğu,
1800 yıllardaki diş çekme forsepleri,