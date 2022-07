Game Of Thrones burada çekilmişti! Milyonlarca turistin ziyaret ettiği yerde bir çift cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Game of Thrones'taki King's Landing mekanında ismi açıklanmayan bir çift cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Popüler yeri ziyaret eden diğer turistler tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Diğer turistlere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren ikili daha sonrasında hiçbir şey olmamış gibi turist merkezi gezmeye devam etti.

YEREL HALK DURUMDAN ŞİKAYET EDİYOR

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentindeki liman kimi zaman ilginç görüntülere de sahne oluyor. Dünyanın büyük bir bölümünün yakından takip ettiği Game Of Thrones dizisinin çekimlerinin gerçekleştirildiği bölgede yaşayan yerel halk, tarihi limanda turistlerin duvarlara idrarını yapması ve cinsel ilişkiye girmesi nedeniyle şikayetlerini iletiyor. Yetkililer şikayetlerin her geçen gün arttığını dile getirdi.