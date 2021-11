Game Of Thrones’u bir de bu gözle izleyin! Efsane dizide kaçırmış olabileceğiniz birbirinden ilginç detaylar

Game Of Thrones dizisi kostümleri, animasyonları ve entrikaları sayesinde en çok izlenen dizilerden biri olmayı başardı. Dizinin hayranları yapıma dair her bir detayı incelerken bir yandan da bazı konulardaki merakını devam ettiriyor. Sizler için Game Of Thrones’in gizli ayrıntılarını araştırdık.

JON SNOW, DAENERYS’IN YEĞENİDİR

Bu izleyiciler için şaşırtıcı bir detay olabilir ancak matematiksel olarak bu denklem doğru. Dizinin son bölümlerine doğru Jon, Daenerys'e kardeşi Rhaegar Targaryen'in oğlu olduğunu söyledi . Böylece onun yeğeni olduğu ortaya çıktı.

DAENERYS’IN PELERİNİ RUH HALİNİN SİMGESİDİR

Sosyal medyada uzun bir süre boyunca “Daenerys neden pelerinin rengini değiştiriyor?” sorusu tartışma yaratmıştı. Sosyal medyanın merakını gidermek için diziden yapılan açıklamda kostüm tasarımcıları gizli duyguları ortaya çıkartmak için renk kullandıklarını ifade etmişti.

DAENERYS ASLA TAHTINA OTURMADI

Demir taht aslında tüm dizinin merkezi konumundaydı ve Daenerys onu almak için büyük çaba sarf etti. Kazandıktan sonra bile Daenerys asla üzerine oturmadı. Ölümünden sonra Drogon, Demir tahtı hiç kimsenin yapmaması için bir su birikintisine çevirir.

NIGHT KING, BAŞLADIĞI YERDE SON BULDU

Night, Ormanın Çocukları tarafından büvet ağacının dallarının kesilmesi sonucunda yaratıldı. Bu onun başlangıcı oldu ve ironik olarak kendisi kutsal bir büvet ağacının önünde öldü.

SON BÖLÜMDE KAR DEĞİL, KÜL YAĞDI

Son bölümde Daenerys boş bir taht odasında durduğunda etrafı karlarla kaplı gibi gözüküyordu. Herkesin ve her şeyin yakıldığı şehrin acımasız kuşatmasından sonra etrafı kaplayan beyazlığın kar değil, kül olduğu ortaya çıktı.