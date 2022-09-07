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  4. Game of Thrones'un Khal Drogo'su Jason Momoa uzun saçlarına veda etti! Nedeni ortaya çıktı

Game of Thrones'un Khal Drogo'su Jason Momoa uzun saçlarına veda etti! Nedeni ortaya çıktı

07.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones, See, Aquaman'deki rolleriyle tanınan 42 yaşındaki Amerikalı aktör ve yapımcı Jason Momoa yıllardır hiç kesmediği uzun saçlarına veda etti. Saçlarını kazıtan Jason Momoa o anlarını mesaj vererek milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Khal Drogo karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan dünyaca ünlü oyuncu Jason Momoa yıllardır uzattığı saçkarını kestirdi. İlk kez saçlarını kazıtan Momoa, saçlarını kestirdikten sonra rahatladığını ve rüzgarı ensesinde hissettiğini söyledi. Momoa plastik tüketimini azaltmak amacıyla böyle bir şey yaptığını ifade etti.

NEDEN KESTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yakışıklı oyuncu saçlarını kazıttığı anları 17 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Momoa saçlarını kazıtma sebebinin plastik kullanımı azaltmak için olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada "Saçlarımı kazıtıyorum çünkü plastik şişelerden artık bıktım. Plastik kullanmayı bırakmalıyız. Bunların hepsi saçmalık. Bunlar toprağımıza, okyanuslarımıza karışıyor" ifadelerine yer verdi.

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"Rüzgarı daha önce buramda hiç hissetmemiştim" diyen oyuncu, herkesi plastik tüketimini azaltmaya çağırarak, "Lütfen tek kullanımlık plastik tüketiminizi azaltmak için elinizden ne geliyorsa yapın, bana yardım edin" dedi.

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