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  4. Game of Thrones'un yıldızıydı! Ünlü oyuncu Daren Kent hayatını kaybetti

Game of Thrones'un yıldızıydı! Ünlü oyuncu Daren Kent hayatını kaybetti

16.08.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones'un sevilen oyuncusu Daren Kent hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran oyunculuk ajansı, Daren Kent'in son nefesini verirken yanında ailesi ve arkadaşlarının olduğunu belirtti.

Game of Thrones ve EastEnders gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan Daren Kent hayata gözlerini yumdu. Kariyerinin başlangıcından itibaren kemik erimesi, eklem iltihabı ve nadir görülen bir cilt hastalığı ile mücadele ettiği bilinen ünlü oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Aktörün ölüm haberini veren oyunculuk ajansı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostumuz ve oyuncumuz Darren Kent'in cuma günü huzur içinde hayata veda ettiği haberini vermekten dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz"

Bahsi geçen paylaşımda Kent'in son nefesini verirken yanında ailesi ve arkadaşlarının olduğu da vurgulandı.

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DARREN KENT KİMDİR?

Daren Kent, oyunculuk kariyeri boyunca Kristen Stewart ve Kiefer Sutherland gibi isimlerle çalıştı.

Ünlü oyuncu en son Dungeons and Dragons: Honour Among Thieves ile ekranlara gelmişti.

Kent, Game of Thrones'ta Slavers Bay'den Goatherd karakterine hayat vermişti.

Darren Kent'in oynadığı yapımlar arasında Snow White and the Huntsman, Shameless'ın İngiliz versiyonu, Community, Malpractice gibi film ve diziler yer alıyor.

Daren Kent, kemik erimesi, eklem iltihabı ve son derece nadir görülen bir cilt bozukluğu ile savaşıyordu. Oyuncu bu rahatsızlıkların üstesinden gelmeyi başarmıştı.

İngiliz oyuncu, 36 yaşında beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdi.

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