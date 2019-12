Game Pass abonelerinin ücretsiz olarak oynayabileceği oyunlar

Microsoft bu nesilde Xbox Game Pass ile oldukça önemli bir servis anlayışını oyun dünyasına kazandırdı. Aylık belirli bir ücret karşılığında, mevcut kütüphanede yer alan tüm oyunları deneyimleme fırsatı sunan bu yeni sistem, sonrasında EA tarafından da benimsendi. Henüz kesinlik kazanmış olmasa da önümüzdeki nesilde Sony’nin de benzer bir servis anlayışıyla karşımıza çıkması bekleniyor.

Microsoft, Game Pass sistemine her ay yeni oyunlar ekleyip çıkartıyor. Nitekim geçtiğimiz gün de hem Xbox hem de Windows GamePass için yeni oyunlar eklendi.

Xbox One üzerinde sistem aboneliği bulunanlar an itibariyle Darksiders 3, Munchkin Quacked Quest, Vambrace Cold Soul ve Life is Strange 2 Episode 4 oyunlarını ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Windows Game Pass kullanıcıları ise Darksiders 3, Munchkin Quacked Quest, Vambrace Cold Soul, Subnautica ve Red Strings Club oyunlarına ücretsiz olarak erişebilecekler. Dilerseniz konu ile ilgili tweet’e aşağıdan göz atabilirsiniz.

Huawei Watch GT 2 akıllı saat inceleme