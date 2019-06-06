Gana'da 2 Kanadalı kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın güneyinde iki Kanadalı öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, öğrenci değişim programı için Kumasi kentine gelen iki Kanadalı öğrenci silahlı kişilerce kaçırıldı.

Öte yandan, Kanada'nın Akra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, kaçırılan vatandaşlarını bulmak için Gana hükümeti ile iş birliği içerisinde bulunulduğu belirtildi.

Gana'da nisan ayında silahlı kişilerce bir Hindistan vatandaşı kaçırılmış ve 500 bin dolar fidye istenmişti.

