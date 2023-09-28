HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ganire Paşayeva kimdir? Azerbaycan Eski Milletvekili Ganire Paşayeva neden öldü, hastalığı ne? Acı kayıp!

Ganire Paşayeva kimdir? Azerbaycan Eski Milletvekili Ganire Paşayeva neden öldü, hastalığı ne? Acı kayıp!

28.09.2023 22:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ganire Paşayeva ilgili aramalar akşam saatlerinde hız kazandı. Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti. Azerbaycan Milletvekili 'Paşayeva neden öldü?' ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Paşayeva'ın geçtiğimiz günlerde komaya girdiği duyurulmuştu. Peki, Ganire Paşayeva kimdir? Azerbaycan Eski Milletvekili Ganire Paşayeva neden öldü, hastalığı ne? Acı kayıp!

Ganire Paşayeva kimdir? Azerbaycan Eski Milletvekili Ganire Paşayeva neden öldü, hastalığı ne? Acı kayıp!

Ganire Paşayeva'nın ölüm nedeni merak ediliyor. Türkiye'ye olan yakınlığı ile de tanınan Paşayeva'ya hipotoni tanısı konmuştu. Geçtiğimiz gün yoğum bakıma alındığı açıklanan Paşayeva'nın bugün akşam saatlerinde vefat ettiği haberi duyuruldu. Vatandaşlar 'Paşayeva neden öldü ve Hipotonik nedir' sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Azerbaycan Eski Milletvekili Ganire Paşayeva ile ilgili detaylar...

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Ganire Paşayeva 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı.

ezgif.com-webp-to-jpg (19)

Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti. Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu.

Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu. Ganire Paşayeva, Türkiye'de sayısız etkinliğe katıldı.

ezgif.com-webp-to-jpg (18)

Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, "Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması" anlamına geldiğini savunuyordu.

GANİRE PAŞAYEVA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NE?

Ganire Paşayeva, kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısı ile 24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Eski vekil bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ezgif.com-webp-to-jpg (21)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya'da korkutan deprem! Saat 21.42'de...Kütahya'da korkutan deprem! Saat 21.42'de...
Azerbaycan Milletvekili Paşayeva yaşamını yitirdiAzerbaycan Milletvekili Paşayeva yaşamını yitirdi
Kız arkadaşını öldüren sanığa mahkemeden 'iyi hal' indirimi!Kız arkadaşını öldüren sanığa mahkemeden 'iyi hal' indirimi!
Anahtar Kelimeler:
ganire paşayeva hipotonik

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.