Ganire Paşayeva kimdir? Azerbaycan Eski Milletvekili Ganire Paşayeva neden öldü, hastalığı ne? Acı kayıp!

Ganire Paşayeva'nın ölüm nedeni merak ediliyor. Türkiye'ye olan yakınlığı ile de tanınan Paşayeva'ya hipotoni tanısı konmuştu. Geçtiğimiz gün yoğum bakıma alındığı açıklanan Paşayeva'nın bugün akşam saatlerinde vefat ettiği haberi duyuruldu. Vatandaşlar 'Paşayeva neden öldü ve Hipotonik nedir' sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Azerbaycan Eski Milletvekili Ganire Paşayeva ile ilgili detaylar...

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Ganire Paşayeva 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı.

Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti. Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu.

Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu. Ganire Paşayeva, Türkiye'de sayısız etkinliğe katıldı.

Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, "Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması" anlamına geldiğini savunuyordu.

GANİRE PAŞAYEVA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NE?

Ganire Paşayeva, kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısı ile 24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Eski vekil bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





