Gardırobunuzaki küf kokusundan kurtulmak için bu püf noktasını kullanın

Daha önce akıllı telefonunuz suya düştüğünde hemen pirince yatırıorsanız pirincin nemi emdiğini de biliyorsunuzdur. Bu yararlı ipucunu kıyafet dolabınızda da kullanabilirsiniz. Eğer nemli kıyafetlerinizi tam olarak kurumadan dolaba kaldırdıysanız küf kokusu da kaçınılmaz olacaktır. Bunun önüne geçmek için bir kese içine pirinç koyabilirsiniz.

Pirinç nemi bir odadan emdiği için, aynı anda bir hava spreyi olarak da çalışsabilir. Pirince birkaç damla esans yağı eklerseniz gardırobunuz hoş kokmaya başlayacaktır.

İhtiyacınız olan tek şey bir bardak pirinç (beyaz pirinç en iyisidir), biraz uçucu yağ, içine koymak için bir kase, bir bez parçası ve elastik bir bant. Pirinci kasede 15 ila 20 damla yağla karıştırın. Bir parça nefes alabilen kumaş alın (eski bir tişörtün parçası gibi) ve kaseyi bununla örtün. Ardından, bezi sabitlemek için elastik bir bant kullanın. İsterseniz kase ile dolaba koyabilirsiniz isterseniz kumaş parçasıyla.



