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  4. Garfield’i seslendirecek kişi belli oldu! Chris Pratt, sesiyle Garfield olmaya hazırlanıyor

Garfield’i seslendirecek kişi belli oldu! Chris Pratt, sesiyle Garfield olmaya hazırlanıyor

02.11.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alaycı ve tembel olarak tanımlanan turuncu kedi Garfield’ın, sahibi Jim Arbuckle’ın ve evcil dostları köpek Odie’nin serüvenleri; çizgi romanın 1978’de ilk kez yayımlanmasından bu yana dünya genelinde birçok gazete ve dergide yayınlandı. Dünyaca ünlü kedi karakteri bir kez daha sinemaya uyarlanmaya hazırlanıyor. Sevilen oyuncu Chris Pratt, bu kez Garfield’a sesiyle hayat verecek.

Garfield’i seslendirecek kişi belli oldu! Chris Pratt, sesiyle Garfield olmaya hazırlanıyor

Garfield daha önce, 2004 yapımı Garfield: The Movie ve 2006 yapımı devam filmi Garfield: A Tail of Two Kitties filmleriyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca; Garfield Gets Real, Garfield’s Fun Fest ve Garfield’s Pet Force da dâhil olmak üzere birçok videoya konu oldu. “24 saat uyumak için mükemmel bir süre” sözüyle hafızalara kazınan efsane karakter, Chris Pratt’ın sesiyle sinemada olacak. Finding Nemo’nun senaristi David Reynolds’ın senaryosunu kaleme alacağı yeni animasyon filmin henüz adı ve vizyon tarihi kesinleşmedi.

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ÇİZGİ ROMAN İLHAM OLACAK

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Pratt, geçtiğimiz yıl Disney ve Pixar yapımı Onward‘da Barley Lightfoot karakterini seslendirmişti. Detayları henüz duyurulmayan ancak kedi Garfield’ı konu alacağı bilinen animasyon türündeki film, karikatürist Jim Davis‘in uzun soluklu çizgi romanından ilham alacak. Ayrıca Pratt, Super Mario Bros: The Movie filminde video oyunundaki baş karakterler olan Mario ve Luigi kardeşleri seslendirecek. Aynı projede Anya Taylor-Joy ise Princess Peach‘i seslendiriyor.

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