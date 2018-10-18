Garip ama gerçek! 'Kadınlar seks sırasında çorap giydiğinde orgazm olasılığı artıyor'

Daily Mail’in haberine göre, seks sırasında çorap giyen kadınlar, çıplak ayakla seks yapanlardan daha fazla haz duyuyor. Zira çorap cinsel aktivite sırasında kadınlara güven duygusu veriyor. Kadınlar ayrıca erkek kardeşlerine benzer, büyük burunlu, parlak tenli ve mahçup görünümlü kişilere ilgi duyuyor.

Hiç büyük burunlu bir erkeği çekici bulduğunuz oldu mu? Birinin kokusundan etkilendiniz mi? Ya da eşinizin erkek kardeşinizi andırdığını düşündünüz mü? Daily Mail'den John Naish'in haberine göre, kadınların orgazma ulaşması veya bir erkeği çekici bulmasının arkasında bu ve bunun gibi birçok ilginç etken yatıyor.

Hollandalı bilim insanlarının yaptığı bir araştırmanın aktarıldığı haberde, seks sırasında çorap giyen kadınların, çıplak ayakla seks yapanlardan daha fazla haz duyduğu belirtiliyor.

Nitekim araştırmada çıplak ayaklı kadınların yalnızca yüzde 50'si orgazm olurken, çoraplı kadınların yüzde 80'inin orgazma ulaştığı ortaya çıktı. Araştırmanın lideri Gert Holstege, bu durumun çorabın kadınlara güvenlik duygusu vermesinden kaynaklandığını belirtti.