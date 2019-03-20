Gasp şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü (3)

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında arama kararı bulunan ve polislere ateş eden Şükrü Polat'ın vurulduğu olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Savcılığın açıklaması şöyle:

"Dün saat 15.20 sıralarında Gebze Beylikbağı bölgesinde araç ile seyir halinde bulunan şüpheli şahısların Yunus timleri tarafından şüpheli görülerek araçtan inmesinin istenmesi üzerine, aracın arka sağ tarafında bir şahsın aniden araçtan inerek elinde bulunan siyah renkte bir tabanca ile elini havaya kaldırarak ateş ettiği, ateş eden şahsın görevli memurlarca tanınan ve hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülmekte olan soruşturma dosyasında ve Gebze Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu yakalama kararları bulunan Şükrü Polat isimli şahsın olduğu, bunun üzerine Şükrü Polat'ın polis memurlarının 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladığı, kaçarken silahını polis memurlarına doğrultarak 'Yaklaşmayın vururum sizi' diyerek kaçmaya ve polis memurlarına hedef gözeterek ateş etmeye devam etmesi üzerine polis memurlarınca havaya ateş edilerek tekrar 'Dur' ihtarında bulunulduğu, şüpheli Şükrü Polat cadde üzerinden yukarı doğru gelen aracı ve içerisinde bulunan iki şahsı silah doğrultarak durdurduğu, şahısları silah zoruyla araçtan indirmeye zorladığı, bu sırada kendisini takip etmekte olan polis memurlarına doğru elindeki silah ile ateş ettiği, polis memurlarının da şüpheliye silahla karşılık vermeleri sonucunda şüpheli Şükrü Polat'ın alın bölgesinden bir ateşli silahlı mermisiyle yaralandığı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ile Anadolu Sağlık Merkezi'ne tedavi amacıyla götürüldüğü, aynı gün saat 18.00 sıralarında ise öldüğünün anlaşıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayla ilgili soruşturmaya başlanıldığı, soruşturmanın halen devam ettiği, bu kapsamda, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü hususları, kamuoyuna duyurulur."

