HABER

Gasp şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında arama kararı bulunan ve polislere ateş eden Şükrü Polat'ın vurulduğu olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında arama kararı bulunan ve polislere ateş eden Şükrü Polat'ın vurulduğu olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Savcılığın açıklaması şöyle:
"Dün saat 15.20 sıralarında Gebze Beylikbağı bölgesinde araç ile seyir halinde bulunan şüpheli şahısların Yunus timleri tarafından şüpheli görülerek araçtan inmesinin istenmesi üzerine, aracın arka sağ tarafında bir şahsın aniden araçtan inerek elinde bulunan siyah renkte bir tabanca ile elini havaya kaldırarak ateş ettiği, ateş eden şahsın görevli memurlarca tanınan ve hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülmekte olan soruşturma dosyasında ve Gebze Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu yakalama kararları bulunan Şükrü Polat isimli şahsın olduğu, bunun üzerine Şükrü Polat'ın polis memurlarının 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladığı, kaçarken silahını polis memurlarına doğrultarak 'Yaklaşmayın vururum sizi' diyerek kaçmaya ve polis memurlarına hedef gözeterek ateş etmeye devam etmesi üzerine polis memurlarınca havaya ateş edilerek tekrar 'Dur' ihtarında bulunulduğu, şüpheli Şükrü Polat cadde üzerinden yukarı doğru gelen aracı ve içerisinde bulunan iki şahsı silah doğrultarak durdurduğu, şahısları silah zoruyla araçtan indirmeye zorladığı, bu sırada kendisini takip etmekte olan polis memurlarına doğru elindeki silah ile ateş ettiği, polis memurlarının da şüpheliye silahla karşılık vermeleri sonucunda şüpheli Şükrü Polat'ın alın bölgesinden bir ateşli silahlı mermisiyle yaralandığı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ile Anadolu Sağlık Merkezi'ne tedavi amacıyla götürüldüğü, aynı gün saat 18.00 sıralarında ise öldüğünün anlaşıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayla ilgili soruşturmaya başlanıldığı, soruşturmanın halen devam ettiği, bu kapsamda, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü hususları, kamuoyuna duyurulur."

PARTNERAvrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!Avrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!
Kaçaklar sahil güvenlik helikopteriyle belirlenip yakalandıKaçaklar sahil güvenlik helikopteriyle belirlenip yakalandı
Park yeri yüzünden komşusunu bıçakladı, serbest kaldıPark yeri yüzünden komşusunu bıçakladı, serbest kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.