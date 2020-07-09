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Gastrit : Nedenleri, belirtileri, tedavisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:19 | Son Güncelleme

Gastrit, genellikle yanlış beslenme düzeni nedeni ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Eğer erken fark edilebilirse tedavisi mümkündür. Hastalığın nedeni bakteriyel enfeksiyonlardır.

Gastrit : Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Yetişkin insanlarda görülme olasılığı daha fazladır. Hastalığın ilerlemesi sonucunda ülser ortaya çıkabilir. Tedavisi mümkün olmakla birlikte toplumda her 2 kişiden 1'inde görülebilir. Belirtileri anlamak çok kolay olmadığı için tedavi süreci gecikebilir. Bunun için hastalık belirtilerini iyi bilmek her zaman çok önemlidir.

Gastrit Nedir?

Mide en savunmasız sindirim sistemi organı olduğu için hastalıklara ve etkilenmelere oldukça açıktır. Gastrit, mide zarının iltihaplanması olarak da tanımlanabilir. İltihaplanmaya neden olan ''helicobacter'' adında bir bakteridir. Helicobacter mideyi korumaya yarayan asit dengesinin bozulmasına yol açar ve hastalığa sebep olur. Hastalık genellikle bu bakteri nedeniyle olmasına karşın başka etmenler de sebep olabilir. Bunlar; kimyasal ajanlar yani ilaç gibi dışarıdan aldığımız maddeler ve bağışıklık sistemi rahatsızlıklarıdır.

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Gastrit Nedenleri Nelerdir?

1. Bakteri

Genellikle bakteri kaynaklı oluşan bir hastalıktır. Gelişmekte olan ülkelerde görülme olasılığı çok fazla olan bir bakteri çeşididir. ABD'de insanların yarısından fazlasında rastlanır. Ancak bu bakterinin çocukluk yaşlarında vücuda girdiği düşünülür. Yıllar boyu insan vücudunda barınır. Bakteri kişiden kişiye bulaşabilir özelliktedir.

2. Düzensiz beslenme

Kötü beslenme alışkanlığı birçok mide problemine yol açar. Düzensiz yemek, yağlı yemek ve asitli içecekleri çok fazla tüketmek gibi etkenler gastrite neden olur. Alkol kullanımı midede büyük tahrişler yaratır. Sigara içmek ise mide bölgesinde bulunan asit düzeyini artırır. Bu nedenle ağrılar oluşur.

3. Stres

Aşırı stresli insanlarda stres mideye vurur. Bu sebeple midede ağrılar oluşur ve yemek içmek normal insanlara göre daha güç gelir.

4. İlaçlar

Asidik ilaçlar (aspirin), ağrı kesiciler mideye hasar verir. Bu ilaçların günlük hayatta büyük bir yeri olduğu için kullanımı kesinlikle doktor tavsiyesi ile olmalıdır. Aşırı kullanımdan kaçınmak gerekir.

5. Hastalıklar

Karaciğer ve böbrek yetmezliği, solunum rahatsızlığı gibi hastalıklar bu hastalığa sebep olabilir. Ayrıca yaşın ilerlemesi bu hastalığın görülme riskini artırır.

Gastrit Belirtileri Nelerdir?

1. Mide ağrısı

Mide ağrısı gastritin önemli belirtisidir. Bu durum midede tokluk hissinin yaşanması ile meydana gelir. Hasta kişiler çok az yemek tüketse bile aniden tokluk hissi yaşar. Daha fazla yemeye çalışmak mide ağrılarını artırır.

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2. Kilo kaybı

Tokluk hissi nedeniyle kişinin yediği porsiyonlarda azalma gözlemlenir. Bu nedenle kişi az yemeye bağlı olarak kilo vermeye başlar. Yeterli vitamin ve proteinlerden eksik kalan vücut zayıf düşer.

3. Bulantı ve kusma

Zorla yemek yemek mide ağrılarının yanında kusma ve bulantı hissini de beraberinde getirir. Sık görülen belirtilerden biridir. Hastalık ilerledikçe kusma belirtileri başlar.

4. Sindirim problemi

İltihaplanma ile beraber sindirim sorunları görülmeye başlar. Az tüketim nedeniyle midenin sindirecek besin bulamaması bu sorunun en büyük sebebidir. Antibiyotik tedavisi ile çözüme ulaşılabilir.

Gastrit Çeşitleri Nelerdir?

Bu hastalığın iki çeşit türü bulunur. Bunlar kronik ve akut gastrittir.

1. Kronik gastrit

Gastrit, mide mukozasının çeşitli nedenler ile zarar görmesi sonu oluşan bir mide rahatsızlığıdır. Hastaların mideleri görevlerini yerine getiremez duruma gelir. Bu türde aniden oluşma gözlenmez. Bir zaman dilimine yayılarak gelişme gösterir. Bu yüzden teşhisi biraz daha zordur. Bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu kronik bir hale gelebilir. Bakteri mideye yerleştikten sonra buraya toksinler salgılar.

Sağlıklı hücrelerin bakteriler ile savaşması sonucu ortaya çıkan toksinler mide mukozasına zarar verir. Uzun dönem süren iltihaplanma durumu olur. Ağrı ve kusma belirtileri sıklıkla görülür. Bunların yanında şişkinlik, geğirme ve iştahta azalma belirtileri vardır. Bu tür hastalıkta en iyi tedavi yöntemi endoskopidir. Mide asidinin azaltılmasına yardımcı olacak ilaçlar kullanılır. Daha sonra ise koruyucu ilaç kullanılarak önlem alınır. İki hafta süren bir tedavi ile iyileşme sağlanabilir.

2. Akut gastrit

Kanamalı olarak görülen bir hastalık çeşididir. Mide rahatsızlıkları içinde sıkça karşılaşılan bir türdür ve aniden oluşur. Bu hastalık nedeni ile sindirim kanalının üst kısmında kanamalar görülür. Her yaş grubunda görülme olasılığı vardır. Ortaya çıkma nedeni diğer mide rahatsızlıkları nedenlerine benzer. Alkol kullanmak, sigara içmek, düzensiz ve kötü beslenme, virüsler, bakteriler ve bazı ilaçların yan etkisi gibi nedenler ile görülür.

Bu rahatsızlıktan korunmak için sağlıklı beslenmek ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak gerekir. Midenin üst kısmında meydana gelen ağrılar en önemli belirtisidir. Bunların yanı sıra geğirme hissi, gaz oluşması, midede ekşime hissi ve bulantı gibi belirtiler bulunur. Diğer önemli belirtisi ise kanamaların görülmesidir. Bu durumda yapılacak en doğru şey doktora başvurmaktır.

Gastrit Tedavisi Nasıl Yapılır?

1. Antibiyotik ilaçlar

Bakteri sebebiyle oluşan gastritin tedavisine antibiyotik ile başlanır. Bu sayede bakteri imha edilir. 10-14 gün düzenli kullanıldığında tedavi süreci tamamlanır.

2. Asit önleyici ilaçlar

İyileşme sürecinde mideye destek olmak için doktorlar tarafından asit önleyici ilaçlar verilir. Bu ilaçlar asit üreten hücrelere etki eder ve asit oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Uzun süreli ve yüksek dozda kullanmanın zararları vardır. Doktorunuza danışmadan kullanmayın.

3. Asit azaltan ilaçlar

Vücudun asit üretimini durdurmaya yarayan ilaçlardır. Bu sebeple hastalık iyileşir ve mide ağrıları azalır. Hem reçeteli hem de reçetesiz olarak satılabilir.

4. Antasit ilaçlar

Mide asidini nötrlemek için kullanılan ilaç çeşididir. Ağrılar hızlı bir şekilde ortadan kalkar. Sık görülen yan etkileri kişiden kişiye değişir. Ancak en çok kabızlık ya da ishal görülür.

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Gastrit Geçer Mi?

Bu hastalığı tespit etmek için; kan, nefes, dışkı, mide ve bağırsak endoskopisi, mide ve bağırsak röntgeni istenir. Bu testlerde vücutta bir bakteri olup olmadığı tespit edilir. Endoskopi en detaylı inceleme şeklidir. İnce ve esnek bir boru ağızdan mideye kadar sokulur. Eğer bir şey görülürse doktor biyopsi yapmayı önerir. Bu hastalığın tedavisinde eğer verilen ilaçları düzgün kullanılır, gastrit diyeti uygulanır ise kısa zamanda geçmesi mümkündür. Erken teşhis edilmesi hastalığın geçmesini büyük oranda etkiler. Bu hastalık tedavi edilmezse mide kanser de dahil olmak üzere tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Gastrit Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Bu hastalığın tedavisi kişiden kişiye değişiklik gösteren bir süreci kapsar. Hastalığın türü, ne kadar ilerlediği önemli detaylar arasındadır. Hastalığın iyileşmesi mide iç zarının yapısı ile ilgilidir. Kişinin tedavi adımlarına ne kadar dikkat ettiği, yeme içme düzeni, kullandığı şifalı bitkiler tedavi sürecini etkiler. Bu süreç kısa olabileceği gibi uzun da olabilir. Tedavide sadece ilaç yöntemini kullanmak hastalığın iyileşmesine çok fazla yardımcı olmaz. Bunun yanında diğer etmenlere de dikkate almak gerekir. Bu hastalıktan kurtulmak istiyorsanız öncelikle yaşam biçiminiz değişmelidir. Bunların yanında sabır ve inançla hareket etmelisiniz.

Eğer gastrit mikrop sebebiyle oluştuysa antibiyotik ile tedavi edilir. Bu ortalama 2 ya da 3 hafta sürer. İlaç ve alkol kaynaklı ise bunların kullanımını bırakmak midenin kendini iyileştirme özelliği ile normale döner.

Gastrit İçin Şifalı Bitkiler Nelerdir?

Gastrit hastalığında ne yemeli sorusu karşımıza çıktığında uzun bir liste karşımıza çıkar. Mide zarında oluşan iltihaplanma nedeniyle kötü beslenme şekline devam etmek mide ağrılarının artmasına sebep olur. Bu nedenle rahatsızlığı olan kişinin yeme içme düzenine çok dikkat etmesi gerekir.

  • Tuz: Gastrit mide bulantılarına sebep olduğu için vücutta su kaybı yaşanır. Tuz, bu su kaybının önüne geçmek için birebirdir. Ek olarak enfeksiyonla savaşır ve vücudun PH seviyesini düzenler. 1 litre suyun içine 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı şeker ekleyin. Gün içerisinde tüketin.
  • Zencefil: Anti-bakteriyel özelliği sayesinde zencefil bu hastalık için çok faydalıdır. Kaynamış 1 fincan suya 1 çay kaşığı zencefil ekleyin. 10-15 dakika daha kaynatmaya devam edin. Üzerine bal ekleyerek içime hazır hale getirin. Mide yatışmasına çok iyi gelecektir. Ancak yüksek tansiyonunuz varsa tüketmekten kaçının.
  • Şeytantersi: Bir baharat olan şeytantersi sindirim sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
  • Elma sirkesi: Elma sirkesinin vücutta pek çok şeye iyi geldiği bilinir. Tüketildiğinde vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasını sağlar. PH seviyesini düzenler. Mideyi yatıştırır, gaz oluşumunu engeller ve bulantıyı azaltır. Bir bardak suyun içine 1 çay kaşığı elma sirkesi ekleyin. Bu karışımı yemeklerden önce tüketin.
  • Kabartma tozu: Kabartma tozunun antiasit özelliği vardır. Bu sayede mide asidi nötr bir hale gelir. Mide ekşimeleri azalır. 1 litre suyun içine yarım çay kaşığı kabartma tozu ve 4 yemek kaşığı şeker ekleyin. Günde 2'den fazla olmamak şartı ile tüketin. Fakat yüksek tansiyon hastalarının tüketmemesi daha sağlıklı olur.
  • Fesleğen: Yapısında antispazmodik bir özellik bulunur ve mide spazmlarının çözümünde kullanılır. Mideyi güçlendirmeye yarar. Bir bardak suyun içerisine fesleğen yaprakları atılır ve kaynatılır. Ortalama 10-15 dakika sonra soğumaya bırakılır. İçine kaya tuzu eklenebilir.
  • Nane: Nanenin antimikrobiyal bir yapısı bulunur. Bu sayede mide ve bağırsak kramplarını azaltır ve midenin sakinleşmesini sağlar. Bir bardak suyun içine bir tutam kurutulmuş nane yaprakları atın ve 10-15 dakika kaynamaya bırakın. İçine bal ya da limon eklenebilir. Eğer bu tadı beğenmiyorsanız naneli sakız çiğnemek de faydalı olur.
  • Papatya: Papatya sindirim sisteminin düzgün çalışmasında büyük rol oynar. Ayrıca ishal ve kusma, şişkinlik, gaz gibi sorunların tedavisinde de kullanılabilir. Bir fincan suyun içine papatya yaprakları atılır ve kaynamaya bırakılır. İçine limon ve bal eklenerek lezzeti daha da artırılabilir. 2-3 gün boyunca tüketilebilir.
  • Muz: Sindirimi kolay bir meyve olduğu için muz çok tercih edilir. Muz, içeriğinde bulunan özellikler sayesinde sindirim sistemi düzelir ve gastrit belirtilerinin ortadan kalkmasına yardımcı olur. Bir kase yoğurdun içine muz doğranarak yenebilir. Sindirim sistemi düzenlenene kadar tüketmekte bir sakınca yoktur.
  • Probiyotikler: Probiyotikler insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratan mikroorganizmalardır. Vücutta bulunan kötü bakterilerin yerine bulunması gereken iyi bakteriler yer alır. Probiyotikler sayesinde sindirim sistemi çok hızlı bir şekilde düzene girer. Bulantı ve kusma gibi negatif etkiler ortadan kaybolur. Ayrıca kefir içmek içinde bulundurduğu iyi bakteriler ile bu hastalığa çok iyi gelir.
  • Meyan kökü: Sindirim ve boşaltım sistemi üzerinde olumlu etkiler yaratır. Düzenli kullanımı mide mukozasının tahriş olmasını engeller.
  • Kimyon: Bebeklerde gaz giderici olarak kullanılan kimyon hastalığın bu belirtisinde de kullanılabilir. Bunun yanı sıra bulantılara da iyi gelir.
  • Koyu tapraklı yeşil sebzeler: Gastrit hastalarının ya da ülseri olanların koyu yapraklı yeşil sebze tüketimini artırması gerekir. Bu sebzelerde A, C ve K vitaminleri bolca bulunur. Folat, kalsiyum ve demir yönünden zengin olan bu sebzeler tedavi sürecinin çabuk geçmesine yardımcı olur. Brokoli, lahana, kuşkonmaz, kara lahana, ıspanak, yeşil fasulye gibi sebzeler tüketilebilir.
  • Az yağlı protein içeren yiyecekler: Protein alımı vücut için çok gereklidir. Hem vücuda enerji verir hem de hasarlı hücrelerin kendini yenilemesine yardımcı olur. Midenin yorulmaması ve sindirimin kolaylaşması için bu tarz yiyeceklere yönelmek gerekir. Aşırı yağ içeren proteinler mide asidi üretimini ve rahatsızlığın etkilerini artırır. Yağsız et, balık, tavuk, soya ürünleri, baklagiller, az yağlı yoğurt ve süt tüketilebilir.
  • Flanovoidler içeren yiyecekler: İçeriğinde flanovoid olan yiyecekler hastalığa neden olan helicobacter adlı virüs ile savaşmaya başlar. Parlak renkli sebze ve meyvelerde bolca bulunur. Hastalığın etkilerini, yayılmasını ve ilerlemesini azaltır. Kereviz, kızılcık, elma, yeşil çay, yaban mersini, kiraz, kabak ve biber gibi yiyeceklerde bulunur.

Gastrite İyi Gelmeyen Yiyecekler Nelerdir?

  • Rafine gıdalar: Sindirimi zor olan gıdaların tüketimi azaltılmalı ya da bırakılmalıdır. Özellikle beyaz ekmek ve makarna gibi ürünlerin tüketimden kaçınmak gerekir. Artı olarak çikolata, çay, kahve, kakao ve asit içeren içecekler mide asidinin artmasına sebep olur.
  • Trans yağlar: Patates kızartması, börek gibi hamur işleri ve çerezler gibi hazır gıda yiyecekleri tüketimi sınırlandırılmalıdır. Mide trans yağı sindirimini çok kolay yapamaz. Bu nedenle midede bulunan asit artar ve mide zarı hasar görür. Ayrıca bu tarz yiyeceklerin aşırı tüketimi kolesterol, kalp ve damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıklara sebebiyet verir.
  • Baharatlı gıdalar ve domates: İçerisinde fazla baharat olan yiyecekler midede yanma ve ağrı hissine sebep olur. Karabiber, kırmızı biber, acı biber gibi biber çeşitlerinin tüketimi azaltılmalıdır. İçinde sitrik asit bulunan portakal ve domates gibi ürünlerin tüketimi de azaltılması gerekir. Çünkü bu asit türünü içeren yiyecekleri tüketmek mide zarına büyük hasar verir.
  • Alkol ve kafein içeren içecekler: Alkol ve kafein içeren içecekler sadece gastrite değil başka birçok hastalığa sebep olabilir. Bu nedenle tüketiminin sınırlı olması gerekir. Bu tarz içecekler mide asidinin fazlasıyla artmasına neden olur. Aşırı alkol kullanan kişilerde mide rahatsızlığı varsa bu kanamalara neden olabilir.
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