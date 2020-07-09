Gastrit : Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Yetişkin insanlarda görülme olasılığı daha fazladır. Hastalığın ilerlemesi sonucunda ülser ortaya çıkabilir. Tedavisi mümkün olmakla birlikte toplumda her 2 kişiden 1'inde görülebilir. Belirtileri anlamak çok kolay olmadığı için tedavi süreci gecikebilir. Bunun için hastalık belirtilerini iyi bilmek her zaman çok önemlidir. Gastrit Nedir? Mide en savunmasız sindirim sistemi organı olduğu için hastalıklara ve etkilenmelere oldukça açıktır. Gastrit, mide zarının iltihaplanması olarak da tanımlanabilir. İltihaplanmaya neden olan ''helicobacter'' adında bir bakteridir. Helicobacter mideyi korumaya yarayan asit dengesinin bozulmasına yol açar ve hastalığa sebep olur. Hastalık genellikle bu bakteri nedeniyle olmasına karşın başka etmenler de sebep olabilir. Bunlar; kimyasal ajanlar yani ilaç gibi dışarıdan aldığımız maddeler ve bağışıklık sistemi rahatsızlıklarıdır. Gastrit Nedenleri Nelerdir? 1. Bakteri Genellikle bakteri kaynaklı oluşan bir hastalıktır. Gelişmekte olan ülkelerde görülme olasılığı çok fazla olan bir bakteri çeşididir. ABD'de insanların yarısından fazlasında rastlanır. Ancak bu bakterinin çocukluk yaşlarında vücuda girdiği düşünülür. Yıllar boyu insan vücudunda barınır. Bakteri kişiden kişiye bulaşabilir özelliktedir.

2. Düzensiz beslenme Kötü beslenme alışkanlığı birçok mide problemine yol açar. Düzensiz yemek, yağlı yemek ve asitli içecekleri çok fazla tüketmek gibi etkenler gastrite neden olur. Alkol kullanımı midede büyük tahrişler yaratır. Sigara içmek ise mide bölgesinde bulunan asit düzeyini artırır. Bu nedenle ağrılar oluşur. 3. Stres Aşırı stresli insanlarda stres mideye vurur. Bu sebeple midede ağrılar oluşur ve yemek içmek normal insanlara göre daha güç gelir. 4. İlaçlar Asidik ilaçlar (aspirin), ağrı kesiciler mideye hasar verir. Bu ilaçların günlük hayatta büyük bir yeri olduğu için kullanımı kesinlikle doktor tavsiyesi ile olmalıdır. Aşırı kullanımdan kaçınmak gerekir. 5. Hastalıklar Karaciğer ve böbrek yetmezliği, solunum rahatsızlığı gibi hastalıklar bu hastalığa sebep olabilir. Ayrıca yaşın ilerlemesi bu hastalığın görülme riskini artırır. Gastrit Belirtileri Nelerdir? 1. Mide ağrısı Mide ağrısı gastritin önemli belirtisidir. Bu durum midede tokluk hissinin yaşanması ile meydana gelir. Hasta kişiler çok az yemek tüketse bile aniden tokluk hissi yaşar. Daha fazla yemeye çalışmak mide ağrılarını artırır.

2. Kilo kaybı Tokluk hissi nedeniyle kişinin yediği porsiyonlarda azalma gözlemlenir. Bu nedenle kişi az yemeye bağlı olarak kilo vermeye başlar. Yeterli vitamin ve proteinlerden eksik kalan vücut zayıf düşer. 3. Bulantı ve kusma Zorla yemek yemek mide ağrılarının yanında kusma ve bulantı hissini de beraberinde getirir. Sık görülen belirtilerden biridir. Hastalık ilerledikçe kusma belirtileri başlar. 4. Sindirim problemi İltihaplanma ile beraber sindirim sorunları görülmeye başlar. Az tüketim nedeniyle midenin sindirecek besin bulamaması bu sorunun en büyük sebebidir. Antibiyotik tedavisi ile çözüme ulaşılabilir. Gastrit Çeşitleri Nelerdir? Bu hastalığın iki çeşit türü bulunur. Bunlar kronik ve akut gastrittir. 1. Kronik gastrit Gastrit, mide mukozasının çeşitli nedenler ile zarar görmesi sonu oluşan bir mide rahatsızlığıdır. Hastaların mideleri görevlerini yerine getiremez duruma gelir. Bu türde aniden oluşma gözlenmez. Bir zaman dilimine yayılarak gelişme gösterir. Bu yüzden teşhisi biraz daha zordur. Bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu kronik bir hale gelebilir. Bakteri mideye yerleştikten sonra buraya toksinler salgılar.

Sağlıklı hücrelerin bakteriler ile savaşması sonucu ortaya çıkan toksinler mide mukozasına zarar verir. Uzun dönem süren iltihaplanma durumu olur. Ağrı ve kusma belirtileri sıklıkla görülür. Bunların yanında şişkinlik, geğirme ve iştahta azalma belirtileri vardır. Bu tür hastalıkta en iyi tedavi yöntemi endoskopidir. Mide asidinin azaltılmasına yardımcı olacak ilaçlar kullanılır. Daha sonra ise koruyucu ilaç kullanılarak önlem alınır. İki hafta süren bir tedavi ile iyileşme sağlanabilir. 2. Akut gastrit Kanamalı olarak görülen bir hastalık çeşididir. Mide rahatsızlıkları içinde sıkça karşılaşılan bir türdür ve aniden oluşur. Bu hastalık nedeni ile sindirim kanalının üst kısmında kanamalar görülür. Her yaş grubunda görülme olasılığı vardır. Ortaya çıkma nedeni diğer mide rahatsızlıkları nedenlerine benzer. Alkol kullanmak, sigara içmek, düzensiz ve kötü beslenme, virüsler, bakteriler ve bazı ilaçların yan etkisi gibi nedenler ile görülür. Bu rahatsızlıktan korunmak için sağlıklı beslenmek ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak gerekir. Midenin üst kısmında meydana gelen ağrılar en önemli belirtisidir. Bunların yanı sıra geğirme hissi, gaz oluşması, midede ekşime hissi ve bulantı gibi belirtiler bulunur. Diğer önemli belirtisi ise kanamaların görülmesidir. Bu durumda yapılacak en doğru şey doktora başvurmaktır.

Gastrit Tedavisi Nasıl Yapılır? 1. Antibiyotik ilaçlar Bakteri sebebiyle oluşan gastritin tedavisine antibiyotik ile başlanır. Bu sayede bakteri imha edilir. 10-14 gün düzenli kullanıldığında tedavi süreci tamamlanır. 2. Asit önleyici ilaçlar İyileşme sürecinde mideye destek olmak için doktorlar tarafından asit önleyici ilaçlar verilir. Bu ilaçlar asit üreten hücrelere etki eder ve asit oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Uzun süreli ve yüksek dozda kullanmanın zararları vardır. Doktorunuza danışmadan kullanmayın. 3. Asit azaltan ilaçlar Vücudun asit üretimini durdurmaya yarayan ilaçlardır. Bu sebeple hastalık iyileşir ve mide ağrıları azalır. Hem reçeteli hem de reçetesiz olarak satılabilir. 4. Antasit ilaçlar Mide asidini nötrlemek için kullanılan ilaç çeşididir. Ağrılar hızlı bir şekilde ortadan kalkar. Sık görülen yan etkileri kişiden kişiye değişir. Ancak en çok kabızlık ya da ishal görülür. Gastrit Geçer Mi? Bu hastalığı tespit etmek için; kan, nefes, dışkı, mide ve bağırsak endoskopisi, mide ve bağırsak röntgeni istenir. Bu testlerde vücutta bir bakteri olup olmadığı tespit edilir. Endoskopi en detaylı inceleme şeklidir. İnce ve esnek bir boru ağızdan mideye kadar sokulur. Eğer bir şey görülürse doktor biyopsi yapmayı önerir. Bu hastalığın tedavisinde eğer verilen ilaçları düzgün kullanılır, gastrit diyeti uygulanır ise kısa zamanda geçmesi mümkündür. Erken teşhis edilmesi hastalığın geçmesini büyük oranda etkiler. Bu hastalık tedavi edilmezse mide kanser de dahil olmak üzere tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Gastrit Tedavisi Ne Kadar Sürer? Bu hastalığın tedavisi kişiden kişiye değişiklik gösteren bir süreci kapsar. Hastalığın türü, ne kadar ilerlediği önemli detaylar arasındadır. Hastalığın iyileşmesi mide iç zarının yapısı ile ilgilidir. Kişinin tedavi adımlarına ne kadar dikkat ettiği, yeme içme düzeni, kullandığı şifalı bitkiler tedavi sürecini etkiler. Bu süreç kısa olabileceği gibi uzun da olabilir. Tedavide sadece ilaç yöntemini kullanmak hastalığın iyileşmesine çok fazla yardımcı olmaz. Bunun yanında diğer etmenlere de dikkate almak gerekir. Bu hastalıktan kurtulmak istiyorsanız öncelikle yaşam biçiminiz değişmelidir. Bunların yanında sabır ve inançla hareket etmelisiniz. Eğer gastrit mikrop sebebiyle oluştuysa antibiyotik ile tedavi edilir. Bu ortalama 2 ya da 3 hafta sürer. İlaç ve alkol kaynaklı ise bunların kullanımını bırakmak midenin kendini iyileştirme özelliği ile normale döner. Gastrit İçin Şifalı Bitkiler Nelerdir? Gastrit hastalığında ne yemeli sorusu karşımıza çıktığında uzun bir liste karşımıza çıkar. Mide zarında oluşan iltihaplanma nedeniyle kötü beslenme şekline devam etmek mide ağrılarının artmasına sebep olur. Bu nedenle rahatsızlığı olan kişinin yeme içme düzenine çok dikkat etmesi gerekir.