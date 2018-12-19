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Gastroskopi ne demek? Gastroskopi ne zaman yapılır? Gastroskopide anestezi nasıl yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.12.2018 14:34 | Son Güncelleme

Mide incelemesi yani gastroskopi işlemi farklı nedenlerden dolayı yapılmaktadır. Endoskopi biriminde hastanın tansiyonu ölçülüp damar yolu açıldıktan sonra anestezi verilir. Yapılan işleme dair hiçbir şey hatırlamayan hasta 30 dakika müşahededen sonra taburcu edilir. Peki gastroskopi ve kolonoskopi esnasında hastalara ne gibi bir uygulama yapılır? İşte gastroskopi ve kolonoskopi ile ilgili merak edilenler...

Gastroskopi ne demek? Gastroskopi ne zaman yapılır? Gastroskopide anestezi nasıl yapılır?

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Teyfik Çelik, “Gastroskopi” olarak bilinen mide incelemesi hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

GASTROSKOPİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle işlemin yapılacağı gün ve saatte endoskopi biriminde hastanın tansiyonu ölçülür, damar yolu açılır. Ardından hastanın boğazına tahriş hissini önlemek için lokal anestezik bir sprey sıkılır, hasta işlem için yatağına yatırılır ve damar yolundan uyutma amaçlı iğne yapılır. Hasta rahatladıktan sonra gastroskop hastanın boğazından aşağıya doğru ilerletilerek inceleme tamamlanır, patoloji veya H.Pilori için biyopsi alınır, polip varsa çıkartılır. İşlem sonrasında hasta istirahat için ilgili odaya alınırken yapılan işlemin gastroskopi raporu hazırlanır. Biyopsi alınmışsa, biyopsi sonrasında gelen sonuca göre tedavisi düzenlenir.

NE ZAMAN GASTROSKOPİ YAPILMALIDIR?

• Yutma güçlüğü,
• Kilo kaybı, kansızlık,
• Bulantı, kusma, şişkinlik,
• Ağızdan kan gelmesi,
• Koyu siyah renkte dışkılama,
• Nedeni bir türlü açıklanamayan, tekrarlayan karın ağrısı,
• Mide bölgesinde yanma, ekşime, ağıza acı su gelmesi,
• Ağız içi yaralar,
• Yemek borusunda takılma hissi,
• Kronik karaciğer hastalıkları,
• Daha önceden mide polibi kanseri, ülseri, operasyonu geçirmiş olan hastalar,
• Ailede gastrointestinal sistem kanser öyküsü olanlar,
• Biyopsi sonuçlarında risk taşıyan hastalar mutlaka gastroskopi yaptırmalıdır.

GASTROSKOPİ VE KOLONOSKOPİ'DE ANESTEZİ NASIL YAPILIR?

Gastroskopi ve Kolonoskopi uygulamalarında anestezinin önemine dikkat çeken Op. Dr. Teyfik Çelik, “Gastroskopi (mide incelemesi) yapılacak hastalara 'bilinçli sedasyon' ismi verilen anestezi yöntemi uygulanır. Bu yöntemde hastalarımız ağrı hissetmez, doktorla işlem esnasında kooperedir. İşlem bittikten sonra verilen ilaçların etkisiyle hasta, işleme dair hiçbir şey hatırlamaz. 30 dakika müşahededen sonra taburcu edilir.

Kolonoskopi (barsak incelemesi), gastroskopiye göre daha ağrılı ve uzun süren bir yöntemdir. Kolonoskopide barsaklar içinde aletin ilerlemesine bağlı olarak gerilme ve ağrı hissedilebilir. Bu yüzden anestezi uzmanı eşliğinde derin sedasyon yapılması daha uygundur. Derin sedasyonda hasta hiçbir ağrı hissetmez. Bir saatlik müşahadeden sonra hasta taburcu edilir.” diyerek sözlerini noktaladı.

gastroskopi

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gastroskopi mide

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