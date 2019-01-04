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Gaz mı, baş ağrısı mı, gluten mi? İşte gluten intoleransı yaşadığınızın 10 belirtisi

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 14:36 | Son Güncelleme

Gluten intoleransı son dönemlerin en çok konuşulan sağlık konularından biri. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında gluten intoleransının en sık görülen belirtilerini ele aldı.

Gaz mı, baş ağrısı mı, gluten mi? İşte gluten intoleransı yaşadığınızın 10 belirtisi

Gluten, son dönemlerin hem en çok konuşulan hem de en çok tartışılan konularından biri. Yararlı olduğunu düşünenler kadar ciddi derecede zararlı olduğunu düşünenler de var. Araştırmalar ise kesin zararlıdır demiyor fakat birçok hastalıkta altta yatan sebeplerden biri olabileceğini söylüyor.

Glutenin en zararlı olduğu durum, çölyak hastalığıdır. Otoimmün bir hastalık olan çölyak, sindirim sisteminde ciddi hasarlara yol açar. Bazı kişilerde ise gluten, çölyak gibi bir sonuç yaratmasa da birçok soruna sebep olabiliyor. İşte bu, çölyak olmayan gluten intoleransı, günümüzde en yaygın durumlardan biridir. En çok görülen belirtileri ise;

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  1. Şişkinlik: Yemek yedikten sonra karında şişlik ve gaz.
  2. İshal/kabızlık: Sindirim problemleri, sürekli ishal olma ya da sürekli kabızlıktan şikayet.
  3. Baş ağrısı: Migren ve sürekli baş ağrısı çekme hali.
  4. Karın ağrısı: Yemek yedikten sonra ağrı.
  5. Enerji düşüklüğü: Sürekli halsiz hissetmek
  6. Cilt sorunları: Ürtiker, sedef gibi cilt hastalıkları
  7. Depresyon: Sürekli mutsuz hissetme
  8. Demir eksikliği: açıklanamayan demir eksiklikleri
  9. Otoimmün hastalıklar: diyabet, tiroid
  10. Eklem, kas ağrıları: iltihaplanmalar

Bu belirtiler başka sebeplere bağlı olarak da oluşabilir tabii ki. Fakat her birinin gluten intoleransı ile ilgili olduğu da unutulmamalıdır. Eliminasyon diyetleri ile kendinizdeki farkları gözlemleyerek glutenin size iyi gelip gelmediğini görebilirsiniz.

Dyt. Fulya Bozdemir
http://fulyabozdemir.com/

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Anahtar Kelimeler:
gluten Gluten intoleransı

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