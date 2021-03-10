HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Gaz' şikayetiyle gittiği hastanede karnından 21 kilo tümör çıkarıldı

'Gaz' şikayetiyle gittiği hastanede karnından 21 kilo tümör çıkarıldı

10.03.2021 14:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Gaz' şikayetiyle gittiği hastanede karnından 21 kilo tümör çıkarıldı

Trabzon’da şişkinlik ve gaz şikayetiyle gittiği hastanede Sebahattin H.’nin (52) karnından, ameliyatla 21 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.

Kentte geçen hafta karnındaki şişlik ve gaz şikayeti için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Sebahattin H., tedaviye alındı. Genel Cerrahi Polikliniği’nde yapılan tetkikler sonrasında hastanın karnında kitle tespit edilince ameliyata alındı. Yapılan başarılı ameliyatla hastanın karnının sağ kısmından 21 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözetim altına tutulan ve daha sonra servise alınan Sebahattin H.’nin genel sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

‘AMELİYATTA EKİP MUHTEŞEMDİ’

Cerrahi operasyonu gerçekleştiren ekipten Op. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hastanın sağlık durumun iyi olduğunu duyurdu. Paylaşımında ekibini kutlayan Çelik, "Karında şişlik ve gaz şikâyeti ile bize müracaat eden hastamızda yapılan tetkikler sonucunda 40x45 cm'lik sağ karın bölgesini tamamen dolduran ana damarları ve üreteri içine alan dev bir tümör görüldü. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra bugün ameliyatını gerçekleştirdik. Çıkarılan tümör 21 kg olarak ölçüldü. Hastamız post op yakın takip için yoğun bakıma alındı. Bu zorlu ameliyatta ekip muhteşemdi. Ellerinize kollarınıza yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Kan donduran olay! Çalışmasını istemediği eşine dehşeti yaşattıKan donduran olay! Çalışmasını istemediği eşine dehşeti yaşattı
Lastik ölçüsü nedir? Nasıl hesaplanır?Lastik ölçüsü nedir? Nasıl hesaplanır?
Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Akılllara durgunluk veren bir hırsızlık hikayesi! Yorganın altında yakalandı

Akılllara durgunluk veren bir hırsızlık hikayesi! Yorganın altında yakalandı

Çalışmasını istemediği eşini 10 satır darbesiyle yaraladı

Kan donduran olay! Çalışmasını istemediği eşine dehşeti yaşattı

18 yaşında ama... Bu feribotun kaptanı görenleri şaşırtıyor

Bu feribotun kaptanı görenleri şaşırtıyor

Acemi hırsızlar öyle birine denk geldi ki... Dayaktan kurtulamadılar!

Acemi hırsızlar ev sahibine yakalanınca dayaktan kurtulamadı!

Kars'tan Japonya'ya! Karslı kadınların dokuduğu halılar, Japonların evine girecek

Hayali gerçek oldu, doğup büyüdüğü memlekette...

21 erkeği 'jigolo olma' vaadiyle 200 bin lira dolandırdı

21 erkeği 'jigolo olma' vaadiyle 200 bin lira dolandırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.