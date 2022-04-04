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Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti

04.04.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz (56), İstanbul Sultangazi'de kullandığı motosiklete bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Doğa ve motosiklet tutkunu olan Rauf Gerz'in vefatı basın ve havacılık camiasında büyük üzüntü yarattı. Gerz, her pazartesi Kafa Radyo’da Sırası Gelmişken isimli program sunuyordu.

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Yüksel Ç. otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki motosiklete çarptı.

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Kazanın etkisi ile sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Yüksel Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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MOTOSİKLET TUTKUNU GAZETECİ

Kurumsal yöneticilik, gazeteci ve radyoculuğunun yanı sıra motosiklet tutkusuyla da bilinen Rauf Gerz, oldukça renkli bir hayata sahipti.

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Doğa düşkünü olan ve kendisine ait çiftliğinde hayvan yetiştiriciliği yapan Gerz, fotoğrafçılık, denizcilik, yazarlık gibi özellikleriyle de biliniyordu.

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RAUF GERZ KİMDİR?

1966 yılında İstanbul'da doğan Rauf Gerz, evli ve bir çocuk babası. Marmara Üniversitesinde Türkoloji, Anadolu Üniversitesinde İşletme eğitimi aldı.1984 yılında Son Havadis Gazetesi’nde muhabir olarak gazeteciliğe başladı.
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1987 yılında Günaydın Gazetesi’ne polis adliye muhabiri olarak geçti. 1988’de havacılıktan sorumlu muhabir olarak Atatürk Havalimanı’nda görev almaya başladı. 1991-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesi’nin, havaalanı muhabiri olarak çalıştı. 2000 yılında aktif gazeteciliği bırakarak Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kurucu ekibinde yönetici olarak görev aldı. Bu görevinin yanında 2002-2006 yılları arasında Akşam Gazetesi’ne haftalık havacılık ve motosiklet sayfaları hazırlamaya başladı.

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2004 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ayrılarak Onur Havayolları’nın Kurumsal İletişim Direktörü oldu. Aynı zamanda 2006-2008 yılları arasında Forum Diplomatik Gazetesi’nde politika ve ekonomi alanında köşe yazarlığı yaptı.

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2008 yılından itibaren 2012’ye kadar NTV Radyo’da OnAir isimli haftalık havacılık sohbet-bilgilendirme programını Oğuz Otay’la birlikte sundu. Bu arada 2009 yılından günümüze kadar MotorOn isimli motosiklet dergisine test yazıları ve motosiklet felsefesi üzerine köşe yazıları yazmaktadır. Halen Onur Havayolları Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine devam eden Rauf Gerz, havayolunun bünyesinde bulunan dergilerin yanı sıra ulaşım sektöründeki başka dergilerin de yayın başkanlığıyla birlikte koordinasyonunu da yönetmektedir. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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