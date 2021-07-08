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Gazetecinin eli yanlışlıkla 'Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, ortalık karıştı

08.07.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yemekli toplantı düzenleyen 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim müzik eşliğinde oynarken, yüzüne yanlışlıkla yerel gazete muhabiri Hüsnü Sarıgül'ün eli geldi. Bunu saldırı sanan Selim'in oğlu Melih Selim, gazeteci Sarıgül'ü yumrukladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, yarın başlayacak güreşler öncesi dün akşam, gazeteciler ve davetlilerin katıldığı yemek verdi. Müzikli yemeğin ilerleyen saatlerinde davetliler sahneye çıkarak karşılıkla oyun havaları eşliğinde oynamaya başladı.

Bir süre sonra ağa Seyfettin Selim de sahneye çıkarak oyuna eşlik etti. Karşılıklı göbeklerin atıldığı sırada kentte yerel bir gazetede muhabirlik yapan Hüsnü Sarıgül'ün eli Seyfettin Selim'in yüzüne çarptı. Elindeki sigara külü de Selim'in yüzüne geldi.

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MUHABİRİ YUMRUKLADI

Bu durumu gören Seyfettin Selim'in oğlu Melih Selim, babasına saldırı olduğunu sanarak, muhabir Sarıgül'ü önce itti ardından da yumrukladı. Olay anı ise kameralara yansıdı.

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"YANLIŞ ANLAMADAN KAYNAKLANDI"

Seyfettin Selim, olayın bir yanlış anlaşmadan kaynaklandığını belirterek, "Oyun sırasında genç gazetecinin eli yüzüme denk geldi, elindeki sigarasının külü de yüzümü yaktı. Ben geri çekilince oğlum bana vurduğunu sandı. Yanlış anlamadan kaynaklanan bir olay, daha sonra onları barıştırdım" dedi. Muhabir Hüsnü Sarıgül de şikayetçi olmadı.

(DHA)

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