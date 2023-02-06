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  4. Gaziantep, Kahramanmaraş depremi sonrası dikkat çeken açıklama! “Depremin geldiğini söylemiştik” diyen Prof. Dr. Naci Görür o illeri uyardı

Gaziantep, Kahramanmaraş depremi sonrası dikkat çeken açıklama! “Depremin geldiğini söylemiştik” diyen Prof. Dr. Naci Görür o illeri uyardı

06.02.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya depreminin ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve bazı illeri uyardı.

Gaziantep, Kahramanmaraş depremi sonrası dikkat çeken açıklama! “Depremin geldiğini söylemiştik” diyen Prof. Dr. Naci Görür o illeri uyardı

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son depremler açıklamaları yakından takip ediliyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında, "Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi." dedi ve sırada olan iki ili açıkladı. Uzman isim Adana ve Hatay'a dikkat çekti.

“BU DEPREMİN GELMEKTE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİK”

Arkadaşlar, çok üzgünüm ama Maraş’ın Pazarcık yöresinde 7,5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem umarım zaiyatımız az olur. Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi.

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“ARTÇI DEPREMLER BÜYÜK OLACAKTIR”

Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terkedin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim.
Deprem bölgesindeki arkadaşlar, arabalarınızı kullanıp, trafiği kilitlemeyin. Sağlıklı iseniz evinizi terk edin varsa toplanma bölgelerine gidin. Evden çıkmadan elektriği, doğal gazı, suyu kapatın. Telf’lara sarılmayın, interneti tercih edin. İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz

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“ADANA VE HATAY’A DİKKAT EDİLMELİ”

Bu depremden sonra Adana ve Hatay’a dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler uyanık olmalı. Geçmiş olsun. Ölen insanlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara şifalar dilerim.

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