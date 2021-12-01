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Gaziantep'te elektroşoklu soygun!

01.12.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te elektroşok cihazı ve kurusıkı tabanca kullanarak kuyumcu dükkanını soymaya çalışan kar maskeli şüpheli yakalandı. Şüpheli, başarılı olamayınca ateş açarak kaçmıştı.

Gaziantep'te elektroşoklu soygun!

Olay, 27 Kasım'da Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şiringül ait kuyumcu dükkanına, kar maskeli ve elinde kurusıkı tabanca ile elektroşok cihazı bulunan Oğuzhan Gümüş içeri girdi. Gümüş, elektroşok cihazını kuyumcu Şiringül'ün yüzüne tutup, tabanca ile de tehdit edip, altınları istedi. Şiringül, kendisini tehdit eden Gümüş'ü engellemeye çalıştı. Çıkan arbede sonucunda şüpheli, kurusıkı tabancayla 3 el ateş ederek kaçtı.

OPERASYONLA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip şüpheliyi tespit etti. Şüpheli Gümüş'ün Adana'dan çaldığı otomobil ile Gaziantep'e geldiği ve soygun girişiminde bulunduğu belirlendi. Gizlendiği adreste düzenlenen operasyonla yakalanan Gümüş, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

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