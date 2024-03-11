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  4. Gaziantep'te feci kaza! İşçi servisi direğe çarptı: 16 yaralı

Gaziantep'te feci kaza! İşçi servisi direğe çarptı: 16 yaralı

11.03.2024 10:55
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Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisi yol kenarındaki güvenlik kamerası direğine çarptı. Feci kazada işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Serviste sıkışarak ağır yaralanan bir işçi ise dakikalar süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Gaziantep'te feci kaza! İşçi servisi direğe çarptı: 16 yaralı

Feci kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep’in Yavuzeli ilçesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep’te bir fabrikanın işçilerini Araban ilçesine götüren Nurettin S. (52) idaresindeki işçi servisi Yavuzeli girişinde kontrolden çıktı. Servis aracı yol kenarındaki demir güvenlik kamerası direğine çarptı.

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Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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16 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu yaralanan servisteki 16 işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırdı. Serviste sıkışarak ağır yaralanan bir işçi ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca süren çalışmasının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılarının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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