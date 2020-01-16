Gaziantep'te intihar eden arkeolog Merve Kaçmış'ın abisinden çarpıcı iddia!

Zeugma Mozaik Müzesi'nde arkeolog olan Merve Kaçmış, hafta sonu Diyarbakır'da oturan ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın

merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde oturduğu evine geldi. Merve Kaçmış, Pazartesi günü ağabeyinin oturduğu apartmanın 8'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.

Merve Kaçmış'ın intiharıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürerken, genç arkeoloğun ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış, müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine almadığı için kardeşine baskı uygulandığını ileri sürdü. Ömer Ozan Kaçmış, "Bu baskı ve mobbing uygulaması kardeşimi duygusal yönden çöküntüye soktu ve intihara kadar sürükledi" diye konuştu.

KAYIP TARİHİ ESER İDDİASI



Kaçmış, kardeşini intihara sürükleyen nedenlerin araştırılması gerektiği talebinde bulunarak, şunları söyledi:

"Kardeşim yaklaşık 2,5 yıldır Zeugma Mozaik Müzesi'nde çalışmaktaydı. Son 6- 7 aydır müzede bir zimmet devri olayı oldu. Zimmet devralması istendi müdürlük tarafından. Daha önce ayrılan bir personelin zimmetini kendi adına alması istendi. Yaklaşık 8-9 bin civarında bir tarihi eserin. Süreç başladı, bu süreçten sonra sayımlar yapıldı. Tarihi eserlerin kayıt altına alındı, envanterlerin hepsi sayıldı. Sayım sonrasında kardeşim bu eserlerin eksik olduğunu bildirdi. Yaklaşık 100- 150 eserin eksik olduğunu, bu şekilde zimmetine alamayacağını bildirmiş. İlgili müdürüne de bildirmiş, komisyon başkanına da bildirmiş. Kaç taneyse o kadar alması gerektiğini bildirmiş. Fakat müdürlük tarafından ağır bir baskı uygulanmış."