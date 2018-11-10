Gaziantep'te Atatürk anıldı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80’inci yıl dönümünde Gaziantep'te de törenlerle anıldı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı ve törene katılanlar saygı duruşunda bulundu. Yoldan geçenlerin de saygı duruşunda bulunduğu anma töreni İstiklal Marşı okunması ile sona erdi.
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