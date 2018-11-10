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Gaziantep'te Atatürk anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:28 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80’inci yıl dönümünde Gaziantep'te de törenlerle anıldı.

Gaziantep'te Atatürk anıldı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80’inci yıl dönümünde Gaziantep'te de törenlerle anıldı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı ve törene katılanlar saygı duruşunda bulundu. Yoldan geçenlerin de saygı duruşunda bulunduğu anma töreni İstiklal Marşı okunması ile sona erdi.
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Gaziantep'te Atatürk anıldıGaziantep'te Atatürk anıldıGaziantep'te Atatürk anıldıGaziantep'te Atatürk anıldı

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Atatürk Havalimanı'nda 09.05Atatürk Havalimanı'nda 09.05
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