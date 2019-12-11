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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:42 | Son Güncelleme

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde iki adreste çok sayıda uzun namlulu silah bulunduğu bilgisini aldı.

Yaklaşık 10 gün süren teknik ve istihbarat çalışmalarının ardından mahalledeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, büyük bidonlar ve samanlar arasına gizlenmiş 3 uzun namlulu silah ile bunlara ait 4 şarjör, 2 otomatik tabanca ve bunlara ait 4 şarjör ile 40 mermi, 1 vizor tabanca, 18 av tüfeği fişeği ve 184 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.B, AB, B.B. ve İ.B. sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Jandarma operasyon silah

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