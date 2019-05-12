HABER

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 23:39 | Son Güncelleme

Nizip ilçesinde 2 otomobil ile bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobil ile bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Dutlu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Müfit Çağlayan (50) idaresindeki 27 ACY 103 plakalı otomobil, ilk önce aynı istikamette seyir eden Mehmet Tıraş (19) idaresindeki 27 NC 619 plakalı motosikletle ardından da karşı yönden gelen Mehmet Doğanoğlu yönetimindeki 46 LL 064 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Müfit Çağlayan, otomobilde bulunan eşi Güler (45), oğulları İsmail (11) ve Mehmethan Çağlayan (15) ile motosiklet sürücüsü Mehmet Tıraş ve motosiklette bulunan Mikail Sinikçi (10) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güler Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Rize Valiliği, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlediRize Valiliği, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi
Nevşehir Belediye Başkanı Arı: “Biz Nevşehir’e filancayı destekleyenleri almayacağız demedik”Nevşehir Belediye Başkanı Arı: “Biz Nevşehir’e filancayı destekleyenleri almayacağız demedik”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Nizip trafik

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ardahan'da taş ocağında patlama! Yaralılar var

Ardahan'da taş ocağında patlama! Yaralılar var

Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 kişi öldü

Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 kişi öldü

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.