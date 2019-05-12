Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobil ile bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Dutlu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Müfit Çağlayan (50) idaresindeki 27 ACY 103 plakalı otomobil, ilk önce aynı istikamette seyir eden Mehmet Tıraş (19) idaresindeki 27 NC 619 plakalı motosikletle ardından da karşı yönden gelen Mehmet Doğanoğlu yönetimindeki 46 LL 064 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Müfit Çağlayan, otomobilde bulunan eşi Güler (45), oğulları İsmail (11) ve Mehmethan Çağlayan (15) ile motosiklet sürücüsü Mehmet Tıraş ve motosiklette bulunan Mikail Sinikçi (10) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güler Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

