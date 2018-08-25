Gaziantep'te trafik kazası: 6 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammet Abdullah yönetimindeki 27 MA 3169 plakalı otomobil, Çakmak Mahallesi yol ayrımında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Esma Abdullah, çocuklarından Rana, Ayşe, Celil ve Emir Abdullah ağır yaralandı.
Yaralılar, ilk tedavilerinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Suriyelilerin Kurban bayramını ülkelerinde geçirdikten sonra Türkiye'ye döndükleri belirtildi.
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