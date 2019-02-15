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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 16:55 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 3 operasyonda 52 gram esrar, 14 gram eroin, 3 gram metamfetamin ve 372 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 3 operasyonda 52 gram esrar, 14 gram eroin, 3 gram metamfetamin ve 372 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi'ne bağlı Narkotim ekipleri ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, Yukarıbayır ve Cemal Gürsel Mahalleleri'nde belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda 52 gram esrar, 14 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 372 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 20 adet fişek ele geçirdi. Malzemelere el koyan polis, B.Z., H.B. S.İ.T. M.S., H.F.K, H.E.H, M.Ö., Y.,Ö., Y.H., İ.B., F.M. ve M.A.K.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Z., M.S. ve İ.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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