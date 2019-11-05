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Gaziden duygulandıran sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 20:39 | Son Güncelleme

Hakkari’de mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür’ün ismi, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir parka verilerek ölümsüzleştirildi. Parkın açılış töreninde konuşan Gazi Cür, "Ben gazi oldum ama bugün ‘git’ deseler bu şekilde vatanımı savunmaya giderim. Dediğim gibi; bu halk arkamızda oldukça bu vatanı kimse bölemez’’ dedi.

Gaziden duygulandıran sözler!

Tekirdağ Saray 41. Komando Tugay Komutan Yardımcılığında görev yapan ve geçici görev ile Hakkari Derecik 3. Komando Tabur Komutanlığına giden Uzman Onbaşı Cür, 20 Temmuz’da teröristler tarafından döşenen mayına basarak yaralanmıştı. Gazi Cür’ün ismini ilçede yaşatmak isteyen Kapaklı Belediyesi, meclis kararı ile Cumhuriyet Mahallesi’ndeki isimsiz bir parka Gazi Tarık Cür ismini verdi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Gazi Tarık Cür Parkı, düzenlenen törenle açıldı. Parkın açılış törenine Cür ailesinin yanı sıra Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat, Siyasi Parti Temsilcileri, Kapaklı Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şubesi Yönetimi ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

'HALKIMIZ ARKAMIZDA OLDUKÇA BU VATANI KİMSE BÖLEMEZ'

Törende konuşan Gazi Tarık Cür, "Şu an askerlerimiz orada, dualarınızı onlardan eksik etmeyin. Ben gazi oldum ama bugün ‘git’ deseler bu şekilde vatanımı savunmaya giderim. Dediğim gibi; bu halk arkamızda oldukça bu vatanı kimse bölemez. Askerlerimiz de bundan destek alarak bizleri orada savunuyor. Biz milletimiz için varız, milletimiz de bizim arkamızda. Bunu her gittiğim yerde gördüm. Türk Milleti ne askerini, ne gazisini, ne şehidini unutmuyor. Gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu parka, sokaklara şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlayacak anılar yerleştiririz. İnşallah diğer belediye başkanları da sokaklara, parklara gazilerimizin ve şehitlerimizin adını verir de onlar hiç unutmaz, hep hatırlanır’’ dedi.
Gazi Cür’ün duygu yüklü konuşmasının ardından Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu da birer konuşma gerçekleştirerek, gazilerimizin yanında olduklarını ifade etti. Ardından parkın kurdelesi kesilerek açılış töreni tamamlandı. (İHA)

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Hakkari gazi Uzman Onbaşı

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