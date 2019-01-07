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GAZİOSMANPAŞA'DA "SPORDA ŞİDDETE HAYIR" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 14:14 | Son Güncelleme

Küçükköyspor ve Yıldırım Bosnaspor arasında oynanan amatör lig maçı öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden Küçükköyspor taraftarı Muhammet Yücel için iki kulübün yöneticileri, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Sporda Şiddete Hayır" adlı etkinlikte bir araya geldi.

Haber-Kamera: Doğanay YAVUZ, Onur MERİÇ / İSTANBUL, (DHA)
Küçükköyspor ve Yıldırım Bosnaspor arasında oynanan amatör lig maçı öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden Küçükköyspor taraftarı Muhammet Yücel için iki kulübün yöneticileri, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Sporda Şiddete Hayır" adlı etkinlikte bir araya geldi.

Görüntü dökümü:
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-Etkinlik öncesi başkan ve yöneticilerin içeri girişi
-Etkinlik öncesi toplu görüntüleri
-Basın açıklamaları
-Etkinlik sonrası katılımcıların toplu görüntüleri

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