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Gazipaşa'da zeytin hasadı ve yağ sıkım dönemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Gemlik, Ayvalık, manzalina ve beylik cinsi zeytinlerde hasat başladı.

Gazipaşa'da zeytin hasadı ve yağ sıkım dönemi başladı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Gemlik, Ayvalık, manzalina ve beylik cinsi zeytinlerde hasat başladı. Yılda yaklaşık 40 bin ton zeytin üretilen ilçede sezonun ilk zeytinleri de fabrikalarda yağa dönüştürülüyor. Cinsine göre 4 ile 5 kilo zeytinden 1 kilo yağ elde ediliyor.
Gazipaşa'da turfanda sebze ve meyveciliğin yanı sıra çiftçinin geçim kaynaklarından biri olan zeytin, sonbaharın ilk yağmurlarının ardından hasat ediliyor. İlçede zeytin hasadı genelde ekim ayının ortalarında başlayıp kasım sonlarına kadar sürüyor. Zeytinin kilosu kalitesine göre 2 ile 3 lira arasında alıcı buluyor. Salamura siyah zeytin ise kilosu 5 ile 10 lira arasında satılıyor. Zeytinden elde edilen sızma yağın 0 ile 0.81 asit oranlı olanı 15 lira, 0.81- 2 asit oranlı olanı 10 lira, 2-5 asit oranlı olanı da 8 liradan alıcı buluyor. Gazipaşa'da yılda yaklaşık 40 bin ton zeytin üretiliyor.
ZEYTİNİN YAĞA DÖNÜŞÜM AŞAMASI
Bahçeden kasalara toplanan zeytin, yağ sıkım fabrikalarına getirilerek teslim ediliyor. Ardından yağ sıkımı işlemi için zeytin, yıkama makinesine düşüyor. Yıkama aşamasından sonra öğütücü makineye giriyor. Öğütülmüş zeytin yaklaşık 30 dakika homojen halde bekliyor. Karışım haldeki zeytinin yağı gözlemlendikten sonra 'dekantör' denilen makineye yönlendiriliyor. Karışımın suyu bir tarafa, kara suyu bir tarafa, posası da başka tarafa aktarılıyor. Elde edilen yüzde 20 ile 30 arasında yağ oranlarına göre değişen yağlar, posalı halde filitrasyon makinesine geçiyor. Bu bölümde posası ve diğer maddeleri ayrılan yağ filtre edilerek işlem tamamlanmış oluyor. Hazır olan yağ müşterilere teslim ediliyor.
'GEÇEN YILA GÖRE YAĞDA YÜZDE 100 ARTIŞ OLACAK'
Gazipaşa'da yağ sıkım fabrikası işletmecisi Mustafa Türker, "Bu yılın ilk sıkımına başladık. Bu yıl hava şartlarından dolayı biraz erken başladı. Zeytin ağaçların durumu gayet iyi. Geçen yıla göre yağda yüzde 100 artış olacak. Üreticilerimizin zeytini geç kalmadan toplaması lazım. Toplanan zeytini evde bekletmeden getirmeleri gerekir. Toplu şekilde evde uzun süre bekletilen zeytinin asit oranı yüksek olur. Kaliteli yağ için uzun süre bekletilmeden getirilip sıkılması lazım. Zeytin hasadında kaliteli yağ için en geç aralık sonuna kadar yapılıp, bitirilmesi gerekir. Cinsine göre 4 ile 5 kilo zeytinden 1 kilo yağ elde ediliyor" dedi.
'HASADIMIZ ERKEN BAŞLADI'
Alanya'dan zeytin sıktırmaya gelen çiftçi Ahmet Yüksel, "İlk hasadımıza başlamış bulunmaktayız. Bu yıl erken gelen yağmur ve dolu yüzünden zarara uğradık. Hasadımız bunun için biraz erken başladı. Ağaçlarımızdan dökülen zeytinleri yerden topladık. Yağını sıktırmak için geldik" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Gazipaşa'da zeytin hasadı ve yağ sıkım dönemi başladıGazipaşa'da zeytin hasadı ve yağ sıkım dönemi başladıGazipaşa'da zeytin hasadı ve yağ sıkım dönemi başladıGazipaşa'da zeytin hasadı ve yağ sıkım dönemi başladı

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