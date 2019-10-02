HABER

Gazze Muhsin Yazıcıoğlu Osmanlı Kültür Merkezi'nin açılışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazze'de yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu Osmanlı Kültür Merkezi'nin açılış törenine Meclisteki odasından telekonferansla katıldı - Destici: - "Mazlumların ve Müslümanların sevdalısı olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının Gazze'de yaşatılması bizleri ziyadesiyle memnun etti" - "Kültür merkezinde yaklaşık 2 bin 500 öğrenci dini eğitim ve mesleki kurs görecek" - "Filistin, özgürlüğüne kavuşuncaya kadar desteğimiz sürecek"

ADEM BALTA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Gazze'de yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu Osmanlı Kültür Merkezi'nin açılış törenine Meclisteki odasından telekonferansla katıldı.

Filistin'in Gazze Eğitim Başkanı Meysun Salih ile görüşen Destici, kültür merkezinin temelinin 2012 yılında atıldığını ancak İsrail'in saldırıları nedeniyle inşaatın tamamlanamadığını ifade etti.

Destici, "Projenin tamamlanmasından çok büyük memnuniyet duyuyoruz. İsmail Haniye başta olmak üzere Filistinli yetkililer çok büyük destek verdi bu projeye. Mazlumların ve Müslümanların sevdalısı olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının Gazze'de yaşatılması bizleri ziyadesiyle memnun etti." dedi.

Daha önce de İHH ile ortak bir projeyi Pakistan'da başlattıklarını, 7 köy inşa ettiklerini, bu köylerden birine Muhsin Yazıcıoğlu adının verildiğini anımsatan Destici, "Bugün de Gazze'de bir kültür merkezi kuruluyor. Burada yılda yaklaşık 2 bin 500 öğrenci dini eğitim ve mesleki kurslar görecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını hatırlatan Destici, Erdoğan'ın bütün İslam dünyasının hissiyatını ve düşüncelerini dile getirdiğini, özgürlüğünü elde edene kadar Filistin'e olan desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

Musin Yazıcıoğlu'nun Afganistan, Azerbaycan, Çeçenistan ve Filistin başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki Müslümanlara sevdalı olduğunu ve bu sevdasını gerçekleştirmek için söz konusu projeyi başlattıklarını kaydeden Destici, "İsrail'in saldırıları ve politikaları nedeniyle bu projenin tamamlanması bugüne kadar sarktı. İHH'nın desteği ile bugün bu projeyi tamamlamış olduk. Projeye sahip çıkan İHH ve Filistinli yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin'e giden ilk siyasi parti lideri olduğunu kaydeden Destici, İsrail'in tutumu nedeniyle açılış törenine katılamadığını, ilk fırsatta Gazze'ye gidip oradaki Filistinli Müslümanlarla bir araya geleceğini söyledi.

Destici, İsrail'in siyonist politikalarına karşı tutumlarının değişmeyeceğini, özgürlük mücadelesi veren Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Görüşme sonrası İHH yetkilileri Hanefi Sinan ve Enes Arıkan tarafından Destici'ye üzerinde Mescidi Aksa maketi olan bir plaket takdim edildi.

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
Bakan Akar: "F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız"Bakan Akar: "F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız"
İçişleri Bakanı Soylu: "Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli değildir"İçişleri Bakanı Soylu: "Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli değildir"
Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan trafik konusunda önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan trafik konusunda önemli açıklamalar

CHP'den "50 artı 1'in düşürülmesi" tartışmalarıyla ilgili açıklama

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik görevden mi alındı? Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama

Ortaya atılan iddialar sonrası Kaftancıoğlu'ndan açıklama

Son dakika! Hulusi Akar'dan çok net mesaj: Kimsenin şüphesi olmasın

Akar'dan çok net mesaj: Kimsenin şüphesi olmasın

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.