Gazze Muhsin Yazıcıoğlu Osmanlı Kültür Merkezi'nin açılışı

ADEM BALTA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Gazze'de yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu Osmanlı Kültür Merkezi'nin açılış törenine Meclisteki odasından telekonferansla katıldı.
Filistin'in Gazze Eğitim Başkanı Meysun Salih ile görüşen Destici, kültür merkezinin temelinin 2012 yılında atıldığını ancak İsrail'in saldırıları nedeniyle inşaatın tamamlanamadığını ifade etti.
Destici, "Projenin tamamlanmasından çok büyük memnuniyet duyuyoruz. İsmail Haniye başta olmak üzere Filistinli yetkililer çok büyük destek verdi bu projeye. Mazlumların ve Müslümanların sevdalısı olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının Gazze'de yaşatılması bizleri ziyadesiyle memnun etti." dedi.
Daha önce de İHH ile ortak bir projeyi Pakistan'da başlattıklarını, 7 köy inşa ettiklerini, bu köylerden birine Muhsin Yazıcıoğlu adının verildiğini anımsatan Destici, "Bugün de Gazze'de bir kültür merkezi kuruluyor. Burada yılda yaklaşık 2 bin 500 öğrenci dini eğitim ve mesleki kurslar görecek." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını hatırlatan Destici, Erdoğan'ın bütün İslam dünyasının hissiyatını ve düşüncelerini dile getirdiğini, özgürlüğünü elde edene kadar Filistin'e olan desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.
Musin Yazıcıoğlu'nun Afganistan, Azerbaycan, Çeçenistan ve Filistin başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki Müslümanlara sevdalı olduğunu ve bu sevdasını gerçekleştirmek için söz konusu projeyi başlattıklarını kaydeden Destici, "İsrail'in saldırıları ve politikaları nedeniyle bu projenin tamamlanması bugüne kadar sarktı. İHH'nın desteği ile bugün bu projeyi tamamlamış olduk. Projeye sahip çıkan İHH ve Filistinli yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Filistin'e giden ilk siyasi parti lideri olduğunu kaydeden Destici, İsrail'in tutumu nedeniyle açılış törenine katılamadığını, ilk fırsatta Gazze'ye gidip oradaki Filistinli Müslümanlarla bir araya geleceğini söyledi.
Destici, İsrail'in siyonist politikalarına karşı tutumlarının değişmeyeceğini, özgürlük mücadelesi veren Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Görüşme sonrası İHH yetkilileri Hanefi Sinan ve Enes Arıkan tarafından Destici'ye üzerinde Mescidi Aksa maketi olan bir plaket takdim edildi.