"Projeden çok istifade ettim. Bir meslek sahibi oldum ve bu meslek vasıtasıyla gelir elde edeceğim. Kocam 63 yaşında ve çalışmıyor. Bir şeyler üretmek hastaların psikolojileri üzerinde olumlu etkiler yapıyor. Üstelik buradayken çektiğim acıları ve kendimi bir nebze olsun unutuyorum. Kendimi değerli hissediyorum."

Hastalıkla mücadele ettiğini belirten Suvalhi, hem sıkıntılarının hafiflemesi hem ailesine maddi destek sağlamak amacıyla söz konusu projeye dahil olduğunu dile getirdi.

HİDAYET ES-SAİDİ - Gazze'de kanser hastası kadınlar, bir dernek tarafından uygulamaya konulan proje kapsamında nakış işleyerek, hastalık nedeniyle çektikleri acıları ve sıkıntıları unutmaya çalışıyor.

Nakışlı çanta ve cüzdanlar yapan 55 yaşındaki Rida Matar da kanserle 2016 yılında yüz yüze geldiğini söyledi. Yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede göğsünde kötü huylu tümöre rastlandığını aktaran Matar, projeye katılmanın kendisine çok iyi geldiğini dile getirdi.

"Nakış yaparken kendimi daha iyi hissediyorum, ayrıca nakış sayesinde aileme maddi destek sunabileceğim bir beceri de kazandım" diyen Matar, "Çantalar, şallar, cüzdanlar ve nakışla ilgili her şeyi yapabilir hale geldim. Nakış uzun süredir benim sevdiğim bir hobi. Hayattaki endişelerimi ve sıkıntılarımı hafifletiyor." ifadelerini kullandı.

- Gazzeli kanser hastası kadınların el işlemesi ürünleri sergilerde satılıyor

Filistin Kanser Hastaları Bakım Derneği Başkanı Hanin el-Cudeyli de kadınların yaptıkları nakışların Gazze'de düzenlenen bazı sergilerde yer aldığını ve buralarda satıldığını belirtti.

Cudeyli, söz konusu projeyi kanser hastası kadınların içinde bulundukları sıkıntıları hafifletmek ve onlara maddi destek oluşturabilmek adına uyguladıklarını ifade ederek, "Projenin içeriğinin ne olması konusunda bir araştırma yaptık, kadınlara iyi gelecek bir etkinlik araştırdık ve nakışta karar kıldık." diye konuştu.