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Gazzeli kadınlar nakış yaparak "kanseri" unutmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

Gazze'de kanser hastası kadınlar, bir dernek tarafından uygulamaya konulan proje kapsamında nakış işleyerek, hastalık nedeniyle çektikleri acıları ve sıkıntıları unutmaya çalışıyor - Nakış işleme projesine katılan Nihad es-Suvalhi: "Projeden çok istifade ettim. Bir meslek sahibi oldum ve bu meslek vasıtasıyla gelir elde edeceğim. Kocam 63 yaşında ve çalışmıyor. Bir şeyler üretmek hastaların psikolojileri üzerinde olumlu etkiler yapıyor. Üstelik buradayken çektiğim acıları ve kendimi bir nebze olsun unutuyorum" - Bir diğer Filistinli kadın Rida Matar: "Nakış yaparken kendimi daha iyi hissediyorum, ayrıca nakış sayesinde aileme maddi destek sunabileceğim bir beceri de kazandım"

HİDAYET ES-SAİDİ - Gazze'de kanser hastası kadınlar, bir dernek tarafından uygulamaya konulan proje kapsamında nakış işleyerek, hastalık nedeniyle çektikleri acıları ve sıkıntıları unutmaya çalışıyor.

Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Filistin Kanser Hastaları Bakım Derneği, çeşitli kanser türlerine yakalanan kadınların, sosyalleşmesi, hayata adapte olması, maddi kazanç sağlaması ve hastalık psikolojisinden kurtulması amacıyla nakış işleme projesi başlattı.

Projeye katılan 15 kadın, rengârenk kumaşlar ve ipliklerle nakış yaparak kanserin beraberinde getirdiği sıkıntıları hafifletmeye, unutmaya çalışıyor.

Nakış işleme projesine katılan 54 yaşındaki Nihad es-Suvalhi AA muhabirine yaptığı açıklamada kendisine 2011 yılında meme kanseri teşhisi konulduğunu anlattı.

Hastalıkla mücadele ettiğini belirten Suvalhi, hem sıkıntılarının hafiflemesi hem ailesine maddi destek sağlamak amacıyla söz konusu projeye dahil olduğunu dile getirdi.

Suvalhi, sözlerine şöyle devam etti:

"Projeden çok istifade ettim. Bir meslek sahibi oldum ve bu meslek vasıtasıyla gelir elde edeceğim. Kocam 63 yaşında ve çalışmıyor. Bir şeyler üretmek hastaların psikolojileri üzerinde olumlu etkiler yapıyor. Üstelik buradayken çektiğim acıları ve kendimi bir nebze olsun unutuyorum. Kendimi değerli hissediyorum."

Nakışlı çanta ve cüzdanlar yapan 55 yaşındaki Rida Matar da kanserle 2016 yılında yüz yüze geldiğini söyledi. Yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede göğsünde kötü huylu tümöre rastlandığını aktaran Matar, projeye katılmanın kendisine çok iyi geldiğini dile getirdi.

"Nakış yaparken kendimi daha iyi hissediyorum, ayrıca nakış sayesinde aileme maddi destek sunabileceğim bir beceri de kazandım" diyen Matar, "Çantalar, şallar, cüzdanlar ve nakışla ilgili her şeyi yapabilir hale geldim. Nakış uzun süredir benim sevdiğim bir hobi. Hayattaki endişelerimi ve sıkıntılarımı hafifletiyor." ifadelerini kullandı.

- Gazzeli kanser hastası kadınların el işlemesi ürünleri sergilerde satılıyor

Filistin Kanser Hastaları Bakım Derneği Başkanı Hanin el-Cudeyli de kadınların yaptıkları nakışların Gazze'de düzenlenen bazı sergilerde yer aldığını ve buralarda satıldığını belirtti.

Cudeyli, söz konusu projeyi kanser hastası kadınların içinde bulundukları sıkıntıları hafifletmek ve onlara maddi destek oluşturabilmek adına uyguladıklarını ifade ederek, "Projenin içeriğinin ne olması konusunda bir araştırma yaptık, kadınlara iyi gelecek bir etkinlik araştırdık ve nakışta karar kıldık." diye konuştu.

Ürünleri farklı yerlerde açılan sergilerle tanıttıklarını aktaran Cudeyli, İstanbul'da da bir sergi açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

- Gazze'de 8 bin 500'den fazla kanser hastası var

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin şubat ayında yayımladığı raporda abluka altındaki Gazze'de 8 bin 500'den fazla kişinin kanser olduğu ve tedavilerinin önündeki engellerin gün geçtikçe arttığı belirtilmişti.

Yıllardır İsrail ablukası altında yaşam mücadelesi verilen Gazze Şeridi'nde sağlık sektöründeki kısıtlı imkanlar, tıbbi ekipman, tanı cihazı ve ilaçların yetersizliğine dikkat çekilen raporda, bu durumun kanser hastalarının psikolojik ve fiziksel sıkıntılarını da katlayarak artırdığı vurgulanmıştı.

Raporda ayrıca, İsrail'in Beyt Hanun Sınır Kapısı başta olmak üzere geçişlerde uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle 2016-2018 yıllarında 45 kanser hastasının yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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Gazze kadın kanser

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