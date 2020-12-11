Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftası

Hayatın dönüm noktalarından biri olan çocuklar, doğum öncesi ve sonrası dönemde birbirinden farklı gelişim evrelerinden geçer. Bebeğin rahim içerisine yerleşmesine kadarki süreci kapsayan 3 haftada yaşanan çeşitli değişiklikler, anne adaylarının hamileliğe hazırlanmasında etki gösterir. Özellikle hamile kadınların ilgisini çekecek gebeliğin ilk 3 haftasına dair bilgileri bu yazıda sizler için derledik. Gebeliğin Başladığı 3 Haftalık Sürecin İşleyişi Hamilelik başında anne adayı ve bebek ile ilgili oluşan değişiklikler, 3 haftalık sürecin öneminin kavranmasını sağlar. Adet gecikmesiyle başlayıp mide bulantısı, göğüs hassasiyeti ve kusmalarla devam eden ilk 3 hafta; genellikle hamileliğin öğrenildiği döneme denk gelir. Çeşitli hormon ve büyüme faktörlerinin salgılanması, bebeğin anne vücuduna tam anlamıyla yerleşmesinde etki gösterir. Ayrıca bu dönemde beslenmeye dikkat edilmesi ve vücudu destekleyici sporlara yönelim olması, uzmanlar tarafından sıklıkla önerilen konulardır. Gebeliğin 1. Haftası Yaşanan Olayları Öğrenelim Ortalama olarak 40 haftalık bir süreci kapsayan gebeliğin 1. haftasında neler olur konusu oldukça önemlidir. Son adet tarihinin ilk günü başlayan 1. haftada pek çok anne herhangi bir belirti hissetmez. Bebeğin rahme tutunup hayatta kalması için değişikliklerin yaşandığı anne bedeni, hamileliğin sağlıklı geçmesinde önemli bir rol oynar. Kalınlaşma rahim duvarı, bebeğin kolayca tutunabilmesi ve canlılığını sürdürmesini sağlar. Bu duvarın kalınlaşması ise salgılanan hormonlar sayesinde gerçekleşir. Östrojen ve progesteron düzeyleri yükselerek vücutta meydana gelen hazırlıklara olanak tanır. Ayrıca spermin rahme ulaşabilmesi amacıyla vajinal akıntıda da artış yaşandığı görülmesi mümkündür. 2. gün gerçekleşen hücre bölünmesi sonucu vücut yanıt olarak ‘Erken Hamilelik Faktörü’ üretir. Bu faktör bebeğin risklerden uzak biçimde gelişmesinde etkilidir. Haftanın son günlerinde bebeğin rahme yerleşmesi ve gebelik döneminin tam anlamıyla başlaması gerçekleşir. Saydığımız aşamaların yaşandığı gebeliğin 1. haftası belirtileri ve gelişmişlik açısından, 9 aylık sürecin ilerleyişinde büyük önem taşır.

Gebeliğin İlk Haftasında Anne Adayları Neler Yaşar? Kadınların oldukça özel ve güzel duygularla iç içe olduğu hamilelik dönemi, hem ruhsal hem de fiziksel bakımdan pek çok değişime yol açar. Gebeliğin ilk haftası kasık ağrısı ve karın sancıları, beklenen durumlar arasında yerini alır. Rahimde yaşanan değişiklikler nedeniyle hissedilen ağrı, yorgunluğunuzun artmasında etki gösterir. Rahmin büyümesi sonucu mesaneye yapılan basınç, sık sık tuvalet ihtiyacı yaşamanıza aracılık eder. İlerleyen dönemde bebeğin temel besin kaynağı haline gelecek sütün salgılandığı süt kanalları, büyüyüp gelişerek göğüs yapısında farklılıklar oluşturur. Göğüslerin şişmesi ile birlikte gelişen hassasiyet, gece uykularınıza kadar uzanan rahatsızlıkların başlangıcı olur. Bunun yanı sıra mide bulantıları ve baş dönmesi, hamileliğin anlaşılmasında en belirgin belirtiler arasında kabul edilir. Gün içerisinde aralıklı bir şekilde gerçekleşen bu semptomlar, anne adayına hamile olduğunu düşündürür. Yeni bir canlının büyümesine yönelik çeşitli hazırlıkların gerçekleştiği anne vücudu, adeta küçük bir mucizenin yuvası haline gelir. Bu mucizenin gerçeğe dönüşmesi ise sıraladığımız belirti ve önemli noktaların dikkate alınması ile tamamlanır.

Gebeliğin 2. Haftası Ne Şekilde Geçer? Hamilelik dönemi boyunca yaşanan birtakım değişiklikler, 2. haftada da meydana gelebilir. Her kişide farklı şekillerde gelişebilse de hamileliğin 2. haftasında en sık belirtilen durumlar, vajinal akıntıda artış ve göğüs hassasiyeti olur. Diğer gebelik belirtilerinin genellikle görülmediği bu dönem, anne adaylarının günlük yaşantısında herhangi bir olumsuzluğa yol açmaz. Çeşitli etkinlik ve aktivitelere gönül rahatlığıyla katılabilen hamilelerin pek çoğu durumun farkına varmaz. Ancak ilerleyen haftalarda ciddileşen belirtiler ile gebelik düşüncesi oluşabilir. Özellikle zararlı alışkanlıkların bırakılması için oldukça uygun bir dönem olan 2. hafta, bebeğin sağlıklı bir biçimde gelişmesinde etkili olur. İlaç veya bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı, bebek gelişiminde istenmeyen sonuçlar doğurabileceğinden en yakın zamanda bırakılması tavsiye edilir. Bunun dışında yenilen besinler dikkat etmek ve ağır bir spor yapmamak, 2 haftalık gebelik için önemli sayılan hususlardır. 3 Haftalık Gebelikte Ne Gibi Durumlar Görülür? Gebeliğin 3. haftası hakkında en önemli nokta, yapılan gebelik testinin pozitif çıkmasıdır. Progesteron hormonunun çoğalması ile birlikte gelişen halsizlik ve yorgunluk, gün içerisinde kendinizi pek aktif hissedememenize yol açabilir. Koku algısında artış ve belirli gıdalara karşı duyulan tiksinme hissi, sık sık mide bulantıları yaşanmasının baş nedenleri arasına girer. Vücut ısısında görülen artış, metabolizmada ortaya çıkan değişimlerin belirgin bir sonucu olur. 3. haftanın sonlarına doğru meydana gelen hafif kanama ise, bebeğin rahme doğru yola çıktığının habercisidir. İmplantasyon kanaması şeklinde isimlendirilen bu olayın yaşanması kişiye göre değişiklik gösterebilir. Hamileliğin geneli boyunca önemli bir yer sahip beslenme düzeni, gebeliğin 3.haftasıda dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Özellikle kalsiyum ve folik asit tüketimi, bebeğin gelişiminde herhangi bir geri kalma durumu olmamasında büyük bir görev üstlenir. Ufak belirtiler ile kendini belli etmeye başlayan hamileliğin ilk kez test sonuçlarında da görüldüğü 3. hafta, sürecin resmen başladığı dönem olur.