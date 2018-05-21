KADIN

Gebeliğin komik gerçekleri

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GEBELİK HABERLERİ  | 21.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

Hamilelik ve doğum sürecinin ne kadar zorlu geçtiğini hepimiz biliyoruz. Dokuz ay boyunca, bir anne adayının bedeni, arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla olan ilişkileri gibi değişir. Ancak hamileliğe biraz esprili yaklaşmak bu değişiklikleri biraz daha kolay hale getirebilir. Hamileler ve eşlerinin bebek beklerken neler yaşadıklarına dair birkaç örnek topladık...

Gebeliğin komik gerçekleri

Hamileyken akşam için hafif bir şeyler pişirmeye karar verdiğinizde...

1

Bazı yiyecek karışımları oldukça egzotik olabilir

2

Her zaman yaptığınızı hamileyken yapamayabilirsiniz

3

Ancak bazı durumlarda hamilelik bir avantaja dönüşebilir

4

Kendini ifade etmek için harika bir yol

5

Rahat ayakkabı seçmek her zaman öenmlidir

6

Böyle rahatsız ayakkabılar çok da iyi bir fikir değil gibi

7

Ve yeni eğlence şekilleri bulmak gerekecek. Arkadaşların sensiz çıkacaklar

8

Neyse ki bazı dostlarınız yanınızdadır

9

Birbirinizi gerçekten iyi anladığınızda zaman harika geçecek

10

Akrabalarınıza hamile olduğunuzu söylediğiniz an

11

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gebelik komik hamilelik

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