Gebeliğin komik gerçekleri

Hamileyken akşam için hafif bir şeyler pişirmeye karar verdiğinizde...

Bazı yiyecek karışımları oldukça egzotik olabilir

Her zaman yaptığınızı hamileyken yapamayabilirsiniz

Ancak bazı durumlarda hamilelik bir avantaja dönüşebilir

Kendini ifade etmek için harika bir yol

Rahat ayakkabı seçmek her zaman öenmlidir

Böyle rahatsız ayakkabılar çok da iyi bir fikir değil gibi

Ve yeni eğlence şekilleri bulmak gerekecek. Arkadaşların sensiz çıkacaklar

Neyse ki bazı dostlarınız yanınızdadır

Birbirinizi gerçekten iyi anladığınızda zaman harika geçecek

Akrabalarınıza hamile olduğunuzu söylediğiniz an