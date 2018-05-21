Gebeliğin komik gerçekleri

Hamileyken akşam için hafif bir şeyler pişirmeye karar verdiğinizde...
Bazı yiyecek karışımları oldukça egzotik olabilir
Her zaman yaptığınızı hamileyken yapamayabilirsiniz
Ancak bazı durumlarda hamilelik bir avantaja dönüşebilir
Kendini ifade etmek için harika bir yol
Rahat ayakkabı seçmek her zaman öenmlidir
Böyle rahatsız ayakkabılar çok da iyi bir fikir değil gibi
Ve yeni eğlence şekilleri bulmak gerekecek. Arkadaşların sensiz çıkacaklar
Neyse ki bazı dostlarınız yanınızdadır
Birbirinizi gerçekten iyi anladığınızda zaman harika geçecek
Akrabalarınıza hamile olduğunuzu söylediğiniz an
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