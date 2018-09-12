Gebelik zehirlenmesine dikkat! İdrarda protein çıkmasına bir de o sorun eşlik ediyorsa...

Herhangi bir özellik ayırt etmeksizin, her gebenin aday olduğu ve yaklaşık % 7-9 oranında görülebilen hastalıktır. Halk arasında bilinen gerçek zehirlenme ile ilgisi yoktur. Gebelik süresince tansiyon normal seyrinde devam ederken sıklıkla 20. Hafta sonrasında başlayan tansiyonun yükselmesi, ellerde ve yüzde oluşan ödem ve idrarda protein çıkması ile kendini belli eden bir hastalık durumudur. Sadece tansiyonu yükse k seyreden gebeye bu tanı konulamaz. Ancak, tansiyon yüksekliği ile birlikte ödem ve idrarda protein eşlik ederse Preeklampsi denilebilir. Sıklıkla damar yatağı sorunudur. Plesanta tarafından bebeğin beslenememesi ve anne bebek hayatını tehdit eden bir duruma neden olmaktadır.
Hafif ve Şiddetli Preeklampsi olmak üzere ikiye ayrılır.
Hafif Preeklampsi: Tansiyonun 140/90 mmHg veya üzerinde seyretmesi ve idrarla birlikte atılan proteinin hafif düzeyde olmasıdır (300mg ve üstü). Bu dönemde hekiminizin sizin için aldığı önlemleri dikkate alarak sıkıntılarınızı en aza indirerek, sürekli takip altında kalarak geçirmeniz önemlidir. Bol sıvı tüketimi, istirahat etmek, tuzu azaltmak, sol yan pozisyonda yatmak ve proteinden zengin beslenmek size destek sağlayacaktır. Ayrıca hekimin uygun gördüğü medikal tedavi kullanılmalıdır.
Şiddetli Preeklampsi: Tansiyonun 160/110 mmHg üzerinde seyreder. İdrarda protein atılımı oldukça fazladır. Bu bulgulara ek olarak görme bozukluğu, baş ağrısı, karaciğer değerlerinde yükselme ve yine karaciğer bölgesinde ağrı da eklenebilir. İstirahat ve yukarıda bahsettiğim öneriler ile tansiyon normale dönmez. Bu durumda doktorunuz bebeğinizin haftasına bakılmaksızın sizi doğuma alabilir. Kesin tedavi doğumdur.
PREEKLAMPSİ BEBEĞİMİ ETKİLER Mİ?
Plesantanın yeterli miktarda kanlanamamasından dolayı, bebeğin erken doğum ve küçük doğum ağırlıklı doğmasına neden olabilir. Aynı şekilde anneyi de doğrudan etkileyen bu durum, doğum sonrası kanamalarına, epileptik nöbetlere, görme problemi, kanama bozuklukları ve karaciğer enzim yüksekliği ile birlikte diğer organ hasarlarına neden olabilir.
Öneriler
• Gebelik takiplerinin düzenli ve hekiminizin istediği aralıkta yapılması,
• Hekiminizin uygun gördüğü vitamin ve minerallerin alınması,
• Proteinden zengin, karbonhidrattan fakir beslenmek,
• Bol sıvı tüketmek,
• Tuzu azalmak, sebze ve meyve tüketmek,
• Düzenli beslenme alışkanlığı edinmek, fazla kilo almamak,
• 30dk lık yürüyüşler,
• Kafein ve alkolden uzak durmak,
• Yeterince istirahat etmek
Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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