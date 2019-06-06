KADIN

Gebelikte ayaklar neden şişer, ne zaman endişe duymak gerekir?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 06.06.2019 07:32 | Son Güncelleme

Şişlik veya ödem, vücut dokularında toplanan sıvı fazlalığıdır. Gebelik boyunca ayak ve ayak bileklerindeki bu şişlikler bir dereceye kadar normal kabul edilebilir. Çünkü bu dönemde vücut sıvıyı tutar ve tutulan fazla sıvı dokularda birikir. Peki hamilelik sırasında ödemi artıran nedir?

Gebelikte ayaklar neden şişer, ne zaman endişe duymak gerekir?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, ödemin oluşma nedenleri ve başa çıkma yolları hakkında şu bilgileri verdi:

“Aynı zamanda büyüyen, gelişen rahim, pelvis bölgesindeki toplardamarlara ve vücudun alt bölümünün kirli kanını toplayıp kalbe ulaştıran büyük toplardamara da bası yapar. Böylece kanın alt bölgelerden dönüşünün yavaşlaması ve kanın göllenmesi sonucu sıvı dokular arasına sızar. Bu nedenle gebeliğin son 3 ayında daha kolay ödem gelişir.
Ayrıca şişlik derecesi yaz aylarında ve günün sonunda maksimuma ulaşır.
Doğum sonrasında lohusalık döneminde aşırı terleme ve sık idrara çıkma yoluyla bu ödemler hızla kaybolur.

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NE ZAMAN ENDİŞE DUYMAK GEREKİR?

Ellerde, ayak bileklerinde ve ayaklardaki şişme orta düzeye kadar normal kabul edilebilir. Ancak şu belirtiler de varsa mutlaka doktorunuza ulaşmanız şarttır:

Yüzde şişme
Göz etrafında şişme
Ellerde aşırı şişme
Ayak bilekleri ve ayaklarda şişme

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GEBELİK BOYUNCA ÖDEM OLUŞUMUYLA NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Ödemle başa çıkmanın en basit yolu toplardamarlardaki basıyı hafifletmektir. Her zaman ayaklarınızı yüksekte tutun. İş yerindeyken de buna özen gösterin.
Bacalarınızı altınıza alıp oturmayın.
Bacaklarınıza gerilme egzersizleri yaptırın, kaslarınızı kasıp, gevşetin.
Otururken ve ayakta dururken kısa molalar verin, hareket edin.
Rahat ve konforlu ayakkabı giyin.
Ayak bileklerinizi ve bacaklarınızı sıkan çoraplar giymeyin.
Bol su için: Düşünülenin aksine bol su içmek, sıvı tutulmasını azaltır. Günde 8-10 bardak su tüketin. Yeterli sıvı alıyorsanız idrar renginden anlarsınız.
Spor yapın: Özellikle yürüyüş ve yüzme faydalı olacaktır.
Sağlıklı beslenin: Aşırı tuz tüketmeyin.”

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