Gebelikte ayaklar neden şişer, ne zaman endişe duymak gerekir?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, ödemin oluşma nedenleri ve başa çıkma yolları hakkında şu bilgileri verdi: 'Aynı zamanda büyüyen, gelişen rahim, pelvis bölgesindeki toplardamarlara ve vücudun alt bölümünün kirli kanını toplayıp kalbe ulaştıran büyük toplardamara da baskı yapar. Böylece kanın alt bölgelerden dönüşünün yavaşlaması ve kanın göllenmesi sonucu sıvı dokular arasına sızar. Bu nedenle gebeliğin son 3 ayında daha kolay ödem gelişir.

Ayrıca şişlik derecesi yaz aylarında ve günün sonunda maksimuma ulaşır.

Doğum sonrasında lohusalık döneminde aşırı terleme ve sık idrara çıkma yoluyla bu ödemler hızla kaybolur. '

NE ZAMAN ENDİŞE DUYMAK GEREKİR?

Ellerde, ayak bileklerinde ve ayaklardaki şişme orta düzeye kadar normal kabul edilebilir. Ancak şu belirtiler de varsa mutlaka doktorunuza ulaşmanız şarttır:

Yüzde şişme

Göz etrafında şişme

Ellerde aşırı şişme

Ayak bilekleri ve ayaklarda şişme

GEBELİK BOYUNCA ÖDEM OLUŞUMUYLA NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Ödemle başa çıkmanın en basit yolu toplardamarlardaki basıyı hafifletmektir. Her zaman ayaklarınızı yüksekte tutun. İş yerindeyken de buna özen gösterin.

Bacalarınızı altınıza alıp oturmayın.

Bacaklarınıza gerilme egzersizleri yaptırın, kaslarınızı kasıp, gevşetin.