Gebelikte depresyon tehlikesi

Tüm anne adaylarının güvenli doğum yapmalarının sağlanması, anne ve baba adaylarına bilgi ve beceri kazandırılması amacıyla OFM Antalya Hastanesi içinde ücretsiz gebe okulu faaliyete sokuldu. Anne adayları bilgilendirildi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümmühan Dursun Toros, Op. Dr. Metin Güldaş ve Beslenme ve Diyetik Uzmanı Derya Devrim Dalkılıç’ın anne ve baba adaylarına verdiği ücretsiz eğitimin ilki önceki gün gerçekleştirildi. Anne ve baba adaylarının ilgi gösterdiği gebelik ilk eğitimde; “Gebelikte Beslenme, Bebekte Üreme Organları ve Gebeliğin Oluşumu, Gebelikte Anne Meydana Gelen Fizyolojik Değişiklikler” konularına yer verildi. Gebeliğin ilk 3 ayına dikkat

Eğitimde ilk sözü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Metin Güldaş aldı. Gebelik sürecinin çok önemli bir süreç olduğunu, bu sürecin bilinçsiz geçirilmesinin anne adayı açısından bir takım riskler taşıdığına dikkat çeken Güldaş; “Gebelikteki fizyolojik ve psikolojik değişikliklerin nedeni gebelik ve doğum sırasında annenin bazı risklerden korunması, bebeğin büyüme ve gelişiminin sağlanmasıdır. Bu dönemi kadın yaşamında değişik ve yeni rollere uyum gerektiren bir kriz dönemi olarak görmekte mümkündür. Gebeliğe uyum süreci her kadının geçmiş yaşam deneyimlerine göre değişiklik gösterir” diye konuştu.

Gebelikte depresyon tehlikeli

Anne adayının ilk 3 aylık döneminde; aşırı duyarlılık, huzursuzluk, ani kızgınlık ve mutluluk gibi duyguların nedensiz geliştiğine dikkat çeken Op. Dr. Güldaş, anne adaylarının bu dönemlerde girdiği depresyonun ciddiye alınması gerektiğinin altını çizdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Metin Güldaş; “Nasıl olsa doğumdan sonra geçer, gebeliğin getirdiği durumlardır düşüncesiyle anne adayının yaşadığı psikolojik sorun ertelenmemelidir. Bu psikolojik sorunlar; Sürekli üzüntü hali, dikkat dağınıklığı, çok az veya çok uzun süre uyuma, normalde hoşlanılan aktivitelerin artık zevk vermemesi, umutsuzluk, ölüm kaygısı, içine kapanma, yalnızlık, eşinden uzaklaşma, sürekli ve aniden ağlamak, cinsel isteksizlik, aşırı unutkanlık şeklinde görülebilir. Tedavi edilmediği takdirde hem anne hem bebek açısından çeşitli sakıncalar doğurabilir” diye konuştu. Korkularınızı değil güzel anılarınızı düşünün

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümmühan Dursun Toros, “Bebekte Üreme Organları ve Gebeliğin Oluşumu, Annede Meydana Gelen Fizyolojik ve Psikolojik Değişiklik” konularına değindi. “Gebelik süresince çift olarak ya da annenin psikolojik destekle ilerlemesi fayda sağlayacaktır. Hiçbir şey kaybettirmemekle beraber belki de daha sağlıklı bir süreç getirecektir. Hamilelik bir kadın için hem fiziksel, hem psikolojik hem de toplumsal olarak hayatı boyunca yaşayabileceği en özel süreçlerden biridir. Aynı zamanda anneye ve tüm aileye bütün bir hayat boyunca devam edecek bir takım sorumluluklar da yükler” diyen Op. Dr. Ümmühan Dursun Toros, bilgilendirmelerine şu ifadelerle devam etti: “Bebeğinizin gelişi için her şeyi hazır edin. Bilinmeyene ya da hangi korkunuz varsa ona odaklanmak yerine, gelecekte yaşayacağınız güzel anları düşünün. Kızınızın ya da oğlunuzun gelişiyle hayatınızın ne kadar güzelleşeceğini hayal edin ve bunun tadını çıkarın. Dahası, size ve bebeğinize her adımda yardımcı olacak tıbbi personelin de yanınızda olacağını unutmayın. Doğum sırasında hiçbir anınızda yalnız olmayacaksınız. Size rehberlik ve yardım edecek uzmanlar yanınızda olacak ve çocuğunuzu dünyaya getirmek için tam olarak ne yapacağınızı biliyor olacaksınız”