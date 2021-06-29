Gebelikte genital bölgede ne gibi şikayetler görülebilir? Gebelik şikayetleri önlenebilir mi?

Gebelikte yaşanan vücut değişimleri genital bölge şikayetleri da beraberinde getirebilir. İlk aylardan itibaren başlayan bu şikayetler arasında en sık görülenlerse kasıklarda ağrıdır. Sık idrara çıkma gibi belirtiler de veren gebelik sürecinde bazı enfeksiyonlar da görülebilir. Ancak enfeksiyonların görülmemesi için genital bölge temizliğine önem vermek konu ile ilgili önlem almanıza yardımcı olacaktır. Peki genital bölge temizliği nasıl yapılır? Genital bölge temizliğinde başvurulan yöntemler bebeğe zarar verir mi? İşte tüm detaylarıyla gebelikte genital bölge şikayetleri ve genital bölge temizliğ ile ilgili bilmeniz gerekenler...

GEBELİKTE GENİTAL BÖLGE ŞİKAYETLERİ

Gebelikte genital bölgede yani daha doğrusu göbek deliğinin alt kısmında çok çeşitli şikayetler ortaya çıkabilir. İlk 3 aylık dönemde sık idrara çıkma, karnın davul gibi şişmesi ve kadının daha gebeliğin ilk haftalarında kendisini 4-5 aylık hamileymiş gibi hissetmesi söz konusu olabilir. Kasıklarda ağrı ve adet olacakmış gibi belirtiler söz konusu olabilir.

Bu tür şikayetler dışında tabii ki vajinal akıntılarda bir artış meydana gelebilir. Vajinal kanama olabilir. Onun dışında dış genital bölgede sivilcelenme söz konusu olabilir. Kıl kökü iltihapları yaşanabilir. Geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı olarak siğil tarzı oluşumlar meydana gelebilir. Muayene yapılarak bunların neye bağlı olduğu anlaşılmalıdır.

GEBELİKTE GENİTAL BÖLGE TEMİZLİĞİ

Gebelikte genital bölge temizliği, oluşabilecek herhangi bir enfeksiyonun çocuğa zarar vermesi ihtimali sebebiyle oldukça önem taşır. Bu nedenle gebelikte genital bölge temizliği için fazlaca özen göstermek gerekir. Ancak karnın büyümesi ve vücutta oluşan hassasiyet nedeniyle gebelikte genital bölge temizliğinin nasıl yapıldığı merak konusu olur.Bu noktada en çok merak edilense gebelikte ağda, jilet ve lazer epilasyon yapılıp yapılmadığıdır.

GEBELİKTE GENİTAL BÖLGE TEMİZLİĞİNDE AĞDA KULLANILIR MI? BEBEK ZARAR GÖRÜR MÜ?

Gebelikte ağda bazı hijyen kurallarına dikkat edilmesi durumunda hiçbir sakıncası yoktur. Bebeğe de anneye de zarar vermez. Ancak gebelik döneminde ağda ile genital bölge temizliği sırasında cilt daha hassaslaştığından daha çok acı hissedilebilir. Bu durumda doktorun önerdiği ağrı kesici kremler acı hissinin azalmasını sağlayailir. Ancak 6 aydan sonra kişinin kendisinin yapması zor bir hal alacağından güzellik merkezlerinden yardım alınmaktadır. Bu da hijyen koşullarını önemli hale getiriyor. Enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için sedye üzerine konulan kılıfın size özel olduğundan emin olmalısınız.

GEBELİKTE JİLET İLE GENİTAL BÖLGE TEMİZLENİR Mİ?

Kolay uygulanan jilet, gebelikte anne adaylarının en sık tercih ettiği genital bölge temizleme yöntemlerindendir. Pratik ve ucuz olan bu yöntemde jiletle temizlik yapılması drumunda hijyene dikkat etmek önemlidir. Jiletler 1 kez kullanılmalıdır. Mikrop ve bakteri vajinal bölge enfeksiyonlarına neden olabileceğinden bu detay önem taşır.

GEBELİKTE LAZER EPİLASYON İLE GENİTAL BÖLGE TEMİZLİĞİ BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Lazer epilasyonun gebelikte bebeğe zarar vereceği düşüncesi anne adaylarını tedirgin eder. Ancak lazer epilasyon içinde radyasyon barındırmadığından anneye de bebeğe de olumsuz bir etkisi olmayacağı düşünülür. Ancak bu konuda yapılan araştırmalar yetersiz kaldığından ağda ve jilet gibi geleneksel yöntemlerin tercih edilmesi önerilir.

GEBELİKTE TÜY DÖKÜCÜ KULLANILIR MI?

Gebelikte genital bölge temizliği söz konusu olduğunda akla gelen ilk yollardan biri tüy dökücü kremlerdir. Kolay ve hızlı sonuç vermesi sebebiyle bu yöntem düşünülse de içinde kimyasal maddeler bulunduğundan önerilmez. Vücudun hassas olduğu gebelik döneminde farklı rahatsızlıklara yol açabileceği düşünüldüğünden önerilmeyen tüy dökücü kremlerin, deri üzerine sürüldüğünde kana karışma ihtimali de bulunduğundan önerilmemektedir.

GEBELİKTE GENİTAL BÖLGE TEMİZLİĞİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Genital bölge bakımının gebelik boyunca sadece su ile yapılması önerilir. Kozmetik ürünler kimyasal barındırdığından tahrişe neden olabilir ve Ph değerlerini bozabilir. Bu da 'vajinit' denen enfeksiyone neden olacağından kozmetik ürünler önerilmez. Kendi kendini temizleyen bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken kadın doğum uzmanları da vajina temizliğine dışarıdan müdahalede bulunulmaması gerektiğini söylüyor.

Peki hamilelikte genital bölge temizliği konusunda nelere dikkat etmek gerekir?

Gebelikte genital bölge temizliği için bolca su tüketmek gerekir. Bu, vajinal enfejsiyon riskini azaltır.

Tuvalet sonrası vajina temizliği önden arkaya doğru yapılmalıdır. Tersi uygulandığında mikroplar genital bölgeye bulaşabileceğinden hastalıkları beraberinde getirebilir.

Gebelikte genital bölge temizliği için kimyasal ürünleri tercih etmemelisiniz. Vücut toleransı düşeceğinden alerjik reaksiyonlar görülebilir. Ayrıca Ph değerinde değişime neden olacağından kimyasallar önerilmez. Bunun yerine sadece su ile temizlenilmesi önerilir.

Genital bölge temizliği konusunda dikkat edilmesi gereken bir noktada nemli kalmamasını sağlamaktır. İyice kuruduğundan emin olmak önemlidir. Bölgenin nemli kalması mantar oluşumuna davetiye çıkarır. Bu da bebeği tehlikeye sokabilir.

Ayrıca pamuklu iç çamaşırları tercih etmek de genital bölge sağlığı açısından önem taşır.



