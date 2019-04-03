Gebelikte ideal kilo alımı nasıl olmalıdır?

DENGELİ BESLENMELİSİNİZ
Gebeliğin ilk döneminde ek kaloriye ihtiyaç duyulmaz. Ek kaloriye ihtiyaç duyulmasa da düzgün beslenme son derece önemlidir. Rutin yaşantınızda beslenme düzeninizde aksaklıklar yaşıyorsanız, beslenme tercihlerinizi yanlış gıdalardan yana kullanıyorsanız, bu alışkanlıklarınızı bir an önce terk etmelisiniz. Bebeğinizin zeka gelişiminin sorunsuz ilerlemesi için, dengeli ve doğru bir beslenme programı oluşturmalısınız. Eğer zayıf bir anne adayıysanız, gebelik döneminizde ekstra enerjiye ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle bebeğinize kavuşmayı beklediğiniz bu süreçte rutin beslenme düzeninizi biraz daha yükseltip, daha fazla kalori almanız gerekebilir.
EN AZ KİLO ALINAN DÖNEM: İLK 3 AY
Hamileliğin başlangıç dönemi, yani ilk 3 aylık dönem, gebelerin en az kiloyu aldığı süreçtir. Bu süreçte alınması gereken ideal kilo 1 ila 2,5 kilo arasındadır. 3 aylık sürecin devamında da her ay yarım kilo alınması biz kadın doğum doktorlarının ideal olarak belirttiğimiz kilo alım düzenidir. Ancak aşırı kilolu anne adaylarına haftada 250 gr. alması gerektiğini özellikle belirtiyoruz.
İDEAL KİLO ALIMI AŞILMAMALI
Gebelik döneminde fazla alınan kilolar beraberinde çeşitli problemleri de getiriyor. Eğer doktorunuzun tavsiye ettiği kilo alımının üzerine çıkarsanız; Doğumun sezaryen olarak gerçekleşme olasılığı %20 ila %30 aralığında artabiliyor. Ayrıca bel ve kalça ağrılarından şikayetlenme, tansiyon yükselmesi gibi sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Tüm bu şikayetler zor bir doğum yaşamanın kaynağını oluşturuyor. Gebelik döneminde gerekenden daha az kilo alımı ise beslenme yetersizliğinin göstergesidir. Bu durum bebekte gelişme geriliği yaratabilir.
GEBELİKTE İDEAL KİLO ALIMI 9-12 KG
Kilo durumu anne adayının hamile kaldığı dönemdeki vücut kitle endeksine göre değişiklik gösterebilir. Eğer hamile kaldığı dönemde anne adayı aşırı kilolu veya aşırı zayıf ise, kilo alımı doktorlar tarafından düzenlenmeli ve takip edilmelidir. Ayrıca ikiz bebek bekleyen anne adayları için de durum aynıdır. Gebelikte ideal kilo alımının 9-12 kg arasında olması gerektiğine işaret ediyoruz. Fakat kilo durumu anne adayının yaşına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Anne adayı hamile kaldığı dönemde; İdeal kilodan daha düşük bir kiloya sahipse, yani zayıfsa: 12-18 kilogram, İdeal kilodan daha fazla kiloya sahipse: 7-9 kilogram almasını öneriyoruz. Doktorunuzun önerisiyle, 9 ay süren gebelik boyunca bir diyetisyen takibiyle beslenme alışkanlıklarınızı düzenlemelisiniz.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op.Dr. Meriç Çağrı Ağır
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