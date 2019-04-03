Gebelikte ideal kilo alımı nasıl olmalıdır?

DENGELİ BESLENMELİSİNİZ

Gebeliğin ilk döneminde ek kaloriye ihtiyaç duyulmaz. Ek kaloriye ihtiyaç duyulmasa da düzgün beslenme son derece önemlidir. Rutin yaşantınızda beslenme düzeninizde aksaklıklar yaşıyorsanız, beslenme tercihlerinizi yanlış gıdalardan yana kullanıyorsanız, bu alışkanlıklarınızı bir an önce terk etmelisiniz. Bebeğinizin zeka gelişiminin sorunsuz ilerlemesi için, dengeli ve doğru bir beslenme programı oluşturmalısınız. Eğer zayıf bir anne adayıysanız, gebelik döneminizde ekstra enerjiye ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle bebeğinize kavuşmayı beklediğiniz bu süreçte rutin beslenme düzeninizi biraz daha yükseltip, daha fazla kalori almanız gerekebilir.

EN AZ KİLO ALINAN DÖNEM: İLK 3 AY

Hamileliğin başlangıç dönemi, yani ilk 3 aylık dönem, gebelerin en az kiloyu aldığı süreçtir. Bu süreçte alınması gereken ideal kilo 1 ila 2,5 kilo arasındadır. 3 aylık sürecin devamında da her ay yarım kilo alınması biz kadın doğum doktorlarının ideal olarak belirttiğimiz kilo alım düzenidir. Ancak aşırı kilolu anne adaylarına haftada 250 gr. alması gerektiğini özellikle belirtiyoruz.