Gebelikte soğuk algınlığına dikkat!

Gebe Vücudu Hastalıklara Karşı Savunmasız Olabilir

Direnci azalan gebe vücudu, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı savunmasız kalacaktır. Bu yüzden özellikle gebelerde soğuk algınlığıyla mücadelenin en önemli aşaması hastalıktan korunmak ve hiç hasta olmamaktır. En kötü durumda bile anne rahmindeki bebek, grip virüsüyle karşılaşmayacak, virüsün direkt geçip zarar veremediği anne karnındaki bebek, gribin sadece annede yarattığı semptomlardan olumsuz etkilenecektir.

Bu Belirtilere Dikkat!

Soğuk algınlığı; burun akıntısı, hapşırma, gözlerde sulanma, hafif ateş ve kırgınlıkla devam ederken, gribal enfeksiyonlar yüksek ateş, titreme, kas ağrısı öksürük, solunumda zorluk, şiddetli baş ağrısı gibi semptomlarla daha şiddetli ilerler. Soğuk algınlığında ateş genelde 38 dereceyi geçmezken, gripte 38 derecenin üstüne çıkabilir. Soğuk algınlığı genelde ilaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta sürmektedir. Ancak hamile olan bir insanda bu durum ortalama 10-14 gün kadar sürecektir.

Gebelikte Soğuk Algınlığı Riskini Azaltabilirsiniz