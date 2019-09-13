KADIN

Gebelikte yaşanan stres, çocukta kişilik bozukluğuna neden olabilir mi?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
HAMİLELİK HABERLERİ  | 13.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

Doğum öncesi stres ile kişilik bozuklukları arasındaki bağlantıyı araştırmak için bir çalışma yapıldı. Buna göre hamilelik sırasında stres yaşayan çocukların daha sonraki yaşamlarında kişilik bozuklukları geliştirmesinin daha muhtemel olduğu iddia edildi.

Gebelikte yaşanan stres, çocukta kişilik bozukluğuna neden olabilir mi?

İngiliz Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanan yeni bir araştırma, doğum öncesi stres ile kişilik bozukluklarının gelişimi arasındaki ilişki ele alındı. Araştırma için 3 binden fazla kadına ait örnek değerlendirildi. Katılımcılar, hamilelik sırasında zihinsel sağlıklarının durumu ile ilgili altı ankete cevap verdiler; kadınların doğduğu bebeklerin 40 tanesine daha sonra kişilik bozuklukları teşhisi kondu.

2

Araştırmacılar, anneleri hamileyken stres veya orta düzeyde stres yaşayan çocukların, 30 yaşına geldiklerinde kişilik bozukluğu gelişme ihtimalinin üç kat daha fazla olduğu sonucuna vardılar. Daha şiddetli stres yaşayan kadınların çocuklarının kişilik bozukluğu yaşama olasılıkları ise 10 kat daha fazlaydı.

Çalışmaya katılan Dr. Trudi Seneviratne, annelerin ruh sağlığının yakından izlendiğinden emin olmanın önemini vurgulayarak, 'Gebelik stresli bir zaman olabilir ve bu çalışma annelerin ihtiyaç duydukları zihinsel sağlık desteğine erişimlerinin sağlanmasının önemini göstermektedir. Finansal geçmiş, ebeveyn teknikleri ve annenin cinsel istismara maruz kalıp kalmadıkları araştırıldı' diye konuştu.

3

Araştırmanın başında bulunan Ross Brannigan , doğum öncesi stres ile çocuklar arasında kişilik bozukluklarının gelişimi arasında 'nedensel bir ilişkiyi kanıtlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini' belirtti.

Brannigan, 'Bu çalışma, doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde hem hamile kadınlara hem de ailelere ruh sağlığı ve stres desteği sağlamanın önemini vurgulamaktadır' dedi.

TARTIŞMALI BİR ARAŞTIRMA

6

Çalışmanın yayınlanmasının ardından, bazı ruh sağlığı uzmanları bulgularını eleştirdi ve 'kişilik bozukluğu' teriminin 'tartışmalı' olduğunu açıklayan bir basın açıklaması yaptı. Klinik bir psikolog olan Dr Lucy Johnstone, bu çok fazla kanıtı olmayan oldukça tartışmalı bir etiket. Stresin buna yol açabileceğini görmek oldukça zor. Kadınların stresli durumlardan geçtikleri çok açık. Ancak bu çocukta kişilik bozukluğu yapar demek tartışmalı.

Johnstone, araştırmanın bulgularının anne adaylarına 'fazladan endişe duyma yükü' getirdiğini de sözlerine ekledi.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Hamilelikte diş bakımına daha çok önem vermek gerekiyorHamilelikte diş bakımına daha çok önem vermek gerekiyor
Bu belirtileri yaşıyorsanız hamile olabilirsinizBu belirtileri yaşıyorsanız hamile olabilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gebelikte stres hamilelik

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamilelik döneminde bel fıtığı genetik olarak çocuğa da geçer mi, bebeğe herhangi bir zararı olur mu?

Hamilelik döneminde görülen bel fıtığı çocuğa geçer mi?

Hamilelikte diş bakımına daha çok önem vermek gerekiyor

Hamilelikte diş bakımına daha çok önem vermek gerekiyor

Bu belirtileri yaşıyorsanız hamile olabilirsiniz

Bu belirtileri yaşıyorsanız hamile olabilirsiniz

Gebelikte son 3 ayda görülen kanama hayatı tehdit edebiliyor

Aman dikkat! Rahim bile alınabilir

Gebeliğin riskli olmasına neden olan faktörleri bilmenizde yarar var

Gebeliğin riskli olmasına neden olan faktörleri biliyor musunuz?

Viagra, preeklampsili (gebelik zehirlenmesi) kadınlar için umut olabilir mi?

O sorunun önüne viagra ile geçilecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.