Gebelikte yaşanan stres, çocukta kişilik bozukluğuna neden olabilir mi?

İngiliz Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanan yeni bir araştırma, doğum öncesi stres ile kişilik bozukluklarının gelişimi arasındaki ilişki ele alındı. Araştırma için 3 binden fazla kadına ait örnek değerlendirildi. Katılımcılar, hamilelik sırasında zihinsel sağlıklarının durumu ile ilgili altı ankete cevap verdiler; kadınların doğduğu bebeklerin 40 tanesine daha sonra kişilik bozuklukları teşhisi kondu.

Araştırmacılar, anneleri hamileyken stres veya orta düzeyde stres yaşayan çocukların, 30 yaşına geldiklerinde kişilik bozukluğu gelişme ihtimalinin üç kat daha fazla olduğu sonucuna vardılar. Daha şiddetli stres yaşayan kadınların çocuklarının kişilik bozukluğu yaşama olasılıkları ise 10 kat daha fazlaydı.

Çalışmaya katılan Dr. Trudi Seneviratne, annelerin ruh sağlığının yakından izlendiğinden emin olmanın önemini vurgulayarak, 'Gebelik stresli bir zaman olabilir ve bu çalışma annelerin ihtiyaç duydukları zihinsel sağlık desteğine erişimlerinin sağlanmasının önemini göstermektedir. Finansal geçmiş, ebeveyn teknikleri ve annenin cinsel istismara maruz kalıp kalmadıkları araştırıldı' diye konuştu.