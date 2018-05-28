Gebelikte yaz mevsimi, Hamilelikle yaz ayları nasıl geçer?

Hamilelikte yaz mevsiminde görülen tansiyon düşüklüğü hafife alınmamalıdır. Tansiyona bağlı olarak, yalancı doğum sancıları da gelebilir. Bu, hamileler için ciddi bir durumdur. Yalancı doğum sancıları ardından erken doğum sancılarına dönüşebilir ve bu da erken doğum riski demektir. İkinci önemli riski de bebeğin anne karnında susuz kalmasıdır. Hamilelikte yaz aylarında aşırı güneşe maruz kalmak büyük riskler oluşturur. Cilt güneşten korunmalıdır. Bebek ile büyüyen vücutta, güneş görebilecek her yere güneş kremi uygulanmalıdır. Cilt bu dönemde hassas olacağından; güneş, güneş lekesi ve yanıklardan korunmalıdır.

Hamilelikte yaz, en zorlu geçen dönemlerdendir. Yaz mevsiminin aşırı sıcak havası, hamile kadınlar için tehlikeli olabilmektedir. Aşırı sıcak hava, beraberinde terlemeyi de getirir. Terleme ile vücuttaki su ve tuz oranında azalma meydana gelir. Hamilelikte yaz döneminde bol miktarda su tüketilmesi gerekir. Sıcak havalarda, terleme yoluyla su kaybı olacağı için hamile kadınlarda tansiyon düşüklüğü ve baş dönmesi görülebilir.

Hamilelik için yaz aylarında dikkat edilmesi gerekenler

Hamilelikte yaz aylarında dikkat edilmesi gerekenlere uyarak, rahat ve sağlıklı bir gebelik

süreci geçirilebilir.

Susuz kalmamaya dikkat edilmelidir.

Vücudun susuz kalması her insan için tehlike arz etmektedir. Hamileler için bu tehlike iki

katına çıkar. Susuz kalan anne vücudu, bebeği de susuz bırakabilir ve erken doğum riski

oluşabilir. Yalnızca erken doğum riski değil, bebeğin sağlığında da problemler görülebilir.

Susuz kalınması ile bebeğin beslenmesi bozulur. Damar içinde pıhtı oluşumu olabilir. Tüm bu

tehlikelerden korunmak için günde en az 12 bardak ( 2 – 2,5 litre) su tüketilmelidir.

Tuz ve şeker tüketimi azaltılmalı hatta uzak durulmalıdır.

Hamilelikte yaz aylarında ayaklarda şişme olabilir. Bu, aynı zamanda tuzun da etkisidir. Tuzu

ve şekeri azaltmak ayak şişkinliklerine de iyi gelir. Ayrıca şişmeyi engellemek için uzanmak,

soğuk kompres yapmak ve bacakları kalp seviyesine getirmek de rahatlık verecektir.

Ayrıca bunlara dikkat edilmeli:

Sabah ve akşam yürüyüşleri

Açık renkli giysiler

Vitamin ve mineral alımı

Yeterli su tüketimi

Yoğurt veya süt ile meyveli içecekler

Güneşten kaçınma

Bol bol şekerleme

Güneşli havalarda dışarı çıkarken güneş gözlüğü, şapka, güneş kremi ve benzeri

koruyucu giysi ve malzemeler kullanılmalıdır.