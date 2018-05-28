Gebelikte yaz mevsimi, Hamilelikle yaz ayları nasıl geçer?

Hamilelikte yaz mevsimine dikkat
Hamilelikte yaz, en zorlu geçen dönemlerdendir. Yaz mevsiminin aşırı sıcak havası, hamile
kadınlar için tehlikeli olabilmektedir. Aşırı sıcak hava, beraberinde terlemeyi de getirir.
Terleme ile vücuttaki su ve tuz oranında azalma meydana gelir. Hamilelikte yaz döneminde
bol miktarda su tüketilmesi gerekir. Sıcak havalarda, terleme yoluyla su kaybı olacağı için
hamile kadınlarda tansiyon düşüklüğü ve baş dönmesi görülebilir.
Hamilelikte yaz mevsiminde görülen tansiyon düşüklüğü hafife alınmamalıdır. Tansiyona
bağlı olarak, yalancı doğum sancıları da gelebilir. Bu, hamileler için ciddi bir durumdur.
Yalancı doğum sancıları ardından erken doğum sancılarına dönüşebilir ve bu da erken doğum
riski demektir. İkinci önemli riski de bebeğin anne karnında susuz kalmasıdır.
Hamilelikte yaz aylarında aşırı güneşe maruz kalmak büyük riskler oluşturur. Cilt güneşten
korunmalıdır. Bebek ile büyüyen vücutta, güneş görebilecek her yere güneş kremi
uygulanmalıdır. Cilt bu dönemde hassas olacağından; güneş, güneş lekesi ve yanıklardan
korunmalıdır.
Hamilelik için yaz aylarında dikkat edilmesi gerekenler
Hamilelikte yaz aylarında dikkat edilmesi gerekenlere uyarak, rahat ve sağlıklı bir gebelik
süreci geçirilebilir.
Vücudun susuz kalması her insan için tehlike arz etmektedir. Hamileler için bu tehlike iki
katına çıkar. Susuz kalan anne vücudu, bebeği de susuz bırakabilir ve erken doğum riski
oluşabilir. Yalnızca erken doğum riski değil, bebeğin sağlığında da problemler görülebilir.
Susuz kalınması ile bebeğin beslenmesi bozulur. Damar içinde pıhtı oluşumu olabilir. Tüm bu
tehlikelerden korunmak için günde en az 12 bardak ( 2 – 2,5 litre) su tüketilmelidir.
Hamilelikte yaz aylarında ayaklarda şişme olabilir. Bu, aynı zamanda tuzun da etkisidir. Tuzu
ve şekeri azaltmak ayak şişkinliklerine de iyi gelir. Ayrıca şişmeyi engellemek için uzanmak,
soğuk kompres yapmak ve bacakları kalp seviyesine getirmek de rahatlık verecektir.
Ayrıca bunlara dikkat edilmeli:
Sabah ve akşam yürüyüşleri
Açık renkli giysiler
Vitamin ve mineral alımı
Yeterli su tüketimi
Yoğurt veya süt ile meyveli içecekler
Güneşten kaçınma
Bol bol şekerleme
Güneşli havalarda dışarı çıkarken güneş gözlüğü, şapka, güneş kremi ve benzeri
koruyucu giysi ve malzemeler kullanılmalıdır.
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