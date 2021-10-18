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Geç yaşta çocuk sahibi olmak isteyenler hangi tedavilere başvurmalı?

18.10.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geç yaşta çocuk sahibi olmak isteyenler için uygulanan tedavi yöntemlerini anlatan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, 38 yaşından sonra yaşanacak hamileliğin kişileri otomatik olarak “ileri anne yaşı” kategorisine soktuğunu söyledi.

Geç yaşta çocuk sahibi olmak isteyenler hangi tedavilere başvurmalı?

Belli bir yaştan sonra hamile kalmanın yolu bazıları için daha zor olabilirken, bazıları için nispeten daha kolay geçebilir. Mevcut sağlık durumunuz ve menopoza ne kadar yakın olduğunuz gibi şeyler de dahil olmak üzere etkili olan birçok faktör var.

FARKLI YAŞLARDA HAMİLELİK BAŞARISI

Bir çeşit biyolojik saat olduğu doğrudur; ilk adet gördüğünüzde başlar ve menopoza girdiğinizde durur. Zaman geçtikçe yumurta rezerviniz azaldıkça, yumurta kaliteniz azaldıkça ve hormonlarınız değiştikçe başarılı bir hamilelik geçirme şansınız da azalır.
Doğurganlık oranları, bir kadının herhangi bir yaşta sahip olduğu ortalama yumurta sayısı ile eğilim gösterir. Genel olarak ergenliğe 300.000 ila 500.000 yumurta ile başlarsınız. Bu sayı 37 yaşında 25.000 civarına düşer ve 51 yaşında 1000 veya altına düşmeye devam eder.

35 yaşından sonra hamile kalmak, erken doğum, doğum kusurları ile hamile kalmak gibi bazı komplikasyonları daha olası hale getirir. 35 yaşından büyükseniz, bebeğinizin belirli doğum kusurları açısından risk altında olup olmadığını görmek için doğum öncesi tarama testleri yaptırmanız gerekebilir.

35 yaşından büyükseniz ve 6 aydır hamile kalmaya çalışıyorsanız, bunu sağlık uzmanınıza bildirin. Hamile kalmanıza yardımcı olabilecek doğurganlık tedavileri önerebilir.

KISIRLIK NEDİR?

Birçok kadının hamile kalmasına yardımcı olmak için özel tıbbi tedaviye ihtiyacı vardır. Bu tür tedaviye doğurganlık tedavisi denir. Kısırlık, korunmasız cinsel ilişkiye girdikten bir yıl (veya daha uzun süre) sonra hamile kalamamanızdır. Hamileliğin gerçekleşmesi için, bir erkekten gelen sperm, bir dişiden gelen bir yumurta ile birleştirilmelidir.

DOĞRUGANLIK TEDAVİSİ ÇEŞİTLERİ

Hayatınızda tedavi görmeden hamile kalmanıza yardımcı olabilecek değişiklikler yapın. Örneğin, sigara içmek, aşırı kilolu veya aşırı zayıf olmak, çok fazla kafein içmek ve bazı ilaçları almak gibi şeyler sizin ve eşinizin doğurganlığını etkileyebilir ve hamile kalmanızı zorlaştırabilir.

Ne zaman yumurtladığınızı öğrenmek için dönemlerinizi takip edin. Yumurtlama, yumurtalığınızın fallop tüplerinize bir yumurta bıraktığı zamandır. Yumurtlama zamanınız genellikle adet döngünüzün ortasında veya dönemlerinizin başlangıcının ortasında gerçekleşir. Ne zaman yumurtladığınızı öğrenmek için her ay adetinizin ne zaman başladığını ve ne kadar sürdüğünü yazın veya çevrimiçi yumurtlama takvimi kullanın. Ne zaman yumurtladığınızı bilmek, hamile kalmaya çalışmak için eşinizle seks yapmak için ayın en iyi zamanlarını bilmenize yardımcı olur.

BİRKAÇ ÇEŞİT DOĞURGANLIK TEDAVİSİ VARDIR

Siz ve eşiniz hangi tedavinin size hamile kalmanız ve sağlıklı bir hamilelik geçirmeniz için en iyi şansı vereceğine karar verebilirsiniz. Yaygın tedaviler şunları içerir: Sizin veya eşinizin üreme sisteminin parçalarını onarmak için yapılan ameliyat. Örneğin, yumurtalarınızın yumurtalıklarınızdan rahminize gitmesine yardımcı olmak için fallop tüplerinizde ameliyat olmanız gerekebilir.

Kontrollü yumurtalık hiperstimülasyonu

Kontrollü yumurtalık hiperstimülasyonu (COH olarak da bilinir), vücudunuzun yumurtlamasına (yumurta salmasına) yardımcı olmak için ilaçlar kullanan bir tür doğurganlık tedavisidir. COH yaşıyorsanız, sağlayıcınız birden fazla yumurta bırakabileceğinizi düşünüyorsa tedavinizi ayarlayabilir.

Tüp bebek
IVF hem yumurtanın hem de spermin laboratuvarda işlendiği her türlü doğurganlık tedavisidir. IVF tedavileri, olgun dişi yumurtaları bir iğne kullanarak yumurtalıklardan alır ve laboratuvarda sperm ile birleştirir. Daha sonra rahminize yerleştirilen bir embriyo (döllenmiş yumurta) oluşturulur.

IVF'nin adımları şunları içerir:

Yumurtalık stimülasyonu: COH gibi, yumurtalarınızın olgunlaşmasına yardımcı olmak için karın cildine yapılan iğneler yoluyla ilaç alırsınız.
Yumurta toplama: Olgun yumurtalar ultrason ve iğne yardımıyla yumurtalıklarınızdan alınır.
Döllendirme: Sperm ve yumurta bir laboratuvarda birleştirilir.
Embriyo transferi: Embriyonu rahme yerleştirmek için vajinaya uzun ince bir tüp yerleştirilir.

İNTRASİTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU NEDİR?

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI olarak da bilinir), tek bir spermin olgun bir yumurtaya enjekte edildiği IVF’e benzer başka bir tedavi şeklidir. Doğurganlığı etkileyen erkek faktörleri varsa ve tüp bebek başarılı olmamışsa ICSI yapılabilir. Günümüzde genelde bu yöntem tercih edilmektedir. Erkek faktörleri, sperm sayısını ve nasıl hareket ettiğini içerebilir. Sperm embriyo oluşturmak için yumurtaya enjekte edildikten sonra embriyo rahminize yerleştirilir.

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