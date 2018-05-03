Gece dolaşmayan saçların sırrı

Yapılan araştırmalara göre, cildi en fazla yaşlandıran unsurların başında güneş ışınları sonra da yastık kılıfları geliyor. Günümüzün üçte birini uykuda geçirdiğimizi düşünürsek, yastık kılıflarının yapıldığı kumaş büyük önem kazanır. Cilt ve saçların direk temas ettiği yastık kılıf ları, koton, polyester gibi kumaşlardan yapılırsa cildi kurutur, yüzde kırışıklık oluşmasına neden olur.

Uykuda kılıflarla direk temas eden saçlar da, ipek yada saten kılıflardan olumlu şekilde etkilenir. Doğal lifli bir kumaş olan ipek yastık kılıfları kullanmak saçların yumuşaklığını korur, saç şeklinizin daha uzun süre dayanmasını sağlar, kırılma ve dökülmelere neden olan sürtünmeyi azaltır.

İpek ve saten yastık kılıfları, kıvırcık saçlar için de harikalar yaratır.

Onarılacak saçlar için elektriklenmeyi minimuma düşüren saten yastık kılıfı aynı zamanda dokusu nedeniyle cildinize de iyi gelen bir malzemedir.

Saç sağlığı için ipeğin önemi

İpek yastık saç sağlığımız açısından büyük önem taşır. İpek yüzyıllardır, saç parlaklığını anlatmak için ilk akla gelen tanımlamadır. İpek yastığın pürüzsüz yüzeyi saçınızın yıpranmasını, kırılmasını ve kıvır kıvır olmasını engeller. Saçlarınızın sabah kalktığınızda güzel görünmesini sağlar.