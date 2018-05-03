KADIN

Gece dolaşmayan saçların sırrı

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
BAKIM HABERLERİ  | 03.05.2018 00:31 | Son Güncelleme

Saç ve cilt sağlığı için uzmanlar, ipek yastık kılıfı kullanmayı öneriyor.

Gece dolaşmayan saçların sırrı

Yapılan araştırmalara göre, cildi en fazla yaşlandıran unsurların başında güneş ışınları sonra da yastık kılıfları geliyor. Günümüzün üçte birini uykuda geçirdiğimizi düşünürsek, yastık kılıflarının yapıldığı kumaş büyük önem kazanır. Cilt ve saçların direk temas ettiği yastık kılıf ları, koton, polyester gibi kumaşlardan yapılırsa cildi kurutur, yüzde kırışıklık oluşmasına neden olur.

Uykuda kılıflarla direk temas eden saçlar da, ipek yada saten kılıflardan olumlu şekilde etkilenir. Doğal lifli bir kumaş olan ipek yastık kılıfları kullanmak saçların yumuşaklığını korur, saç şeklinizin daha uzun süre dayanmasını sağlar, kırılma ve dökülmelere neden olan sürtünmeyi azaltır.

İpek ve saten yastık kılıfları, kıvırcık saçlar için de harikalar yaratır.

Onarılacak saçlar için elektriklenmeyi minimuma düşüren saten yastık kılıfı aynı zamanda dokusu nedeniyle cildinize de iyi gelen bir malzemedir.

Saç sağlığı için ipeğin önemi

İpek yastık saç sağlığımız açısından büyük önem taşır. İpek yüzyıllardır, saç parlaklığını anlatmak için ilk akla gelen tanımlamadır. İpek yastığın pürüzsüz yüzeyi saçınızın yıpranmasını, kırılmasını ve kıvır kıvır olmasını engeller. Saçlarınızın sabah kalktığınızda güzel görünmesini sağlar.

Öte yandan, yastıkların sıcak ve nemli yapısı astım, egzama, alerjik reaksiyonları arttırmaktadır. İpek yapısındaki "Sericin" isimli protein sayesinde mite, toz, küf barındırmaz. Mite barınması mümkün olmayan yapısıyla kaz tüyüne mükemmel bir alternatiftir.

Uzun ve ince telli saça sahip olan kişilerin çoğunluğu her sabah kalktıklarında dolaşık saçlarıyla karşılaşırlar. Bu durum sizde de rahatsızlık veriyorsa, çözümü ipek yastık kılıfı. Pamuk, keten gibi kılıflarda saçlar sürtünmeye maruz kaldığı için yıpranır, kırılır. Ancak, ipek ya da saten gibi yüzeyi çok kaygan olan yastık kılıfları bu yıpranmayı önler. Siz uykunuzda döndüğünüz zaman bile saçlarınız dolaşmaz. Ayrıca, saçınızda olduğu gibi cildinizde de sürtünmeyi azaltarak çok uzun vadede kırışıklık karşıtı bir etkisi var.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saç sağlığı cilt sağlığı

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Seren Serengil'in foyası ortaya çıktı

Seren Serengil'in foyası ortaya çıktı

Sigaranın akciğerlere neler yaptığını izleyin!

Sigaranın akciğerlere neler yaptığını izleyin!

'Hem popomuzu örtmeyecek, hem de buna para mı vereceğiz?'

'Hem popomuzu örtmeyecek, hem de buna para mı vereceğiz?'

Koyu diz ve dirseklerden kurtulmanın etkili yolları

Koyu diz ve dirseklerden kurtulmanın etkili yolları

Mayıs ayının önemli tarih ve gelişmeleri

Mayıs ayının önemli tarih ve gelişmeleri

İlginizi Çekebilir

Ojenin içine sarımsak koyun mucizeyi görün

Ojenin içine sarımsak koyun mucizeyi görün

Tertemiz bir cilt isteyenlere: Siyah noktaları kökünden söken 5 etkili yöntem

Tertemiz bir cilt isteyenlere: Siyah noktaları kökünden söken 5 etkili yöntem

Kalın kaşlar ve yoğun kirpikler için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var

Kalın kaşlar ve yoğun kirpikler için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var

Cilt bakımında zeytinyağının 7 şaşırtıcı kullanım şekli

Cilt bakımında zeytinyağının 7 şaşırtıcı kullanım şekli

Batık tüylerden nasıl kurtulursunuz?

Batık tüylerden nasıl kurtulursunuz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saç uzatan domates maskesi

Saç uzatan domates maskesi

Evinizde yapacağınız mis kokulu 5 parfüm tarifi

Evinizde yapacağınız mis kokulu 5 parfüm tarifi

2017'nin en acayip güzellik trendleri

2017'nin en acayip güzellik trendleri

Regl döneminde saçınıza bunları yapmayın!

Regl döneminde saçınıza bunları yapmayın!

Bir Arap güzellik salonundan inanılmaz kaş alma uygulamaları

Bir Arap güzellik salonundan inanılmaz kaş alma uygulamaları

Kalın kaşlarda harikalar yaratan kaş tasarımcısı

Kalın kaşlarda harikalar yaratan kaş tasarımcısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.