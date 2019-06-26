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Gece kulübünü basıp pompalı tüfekle ateş açtılar: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 08:13 | Son Güncelleme

ANKARA’da bir gece kulübünü basan kimliği belirsiz 4 kişi, pompalı tüfekle içeridekilerin üzerine ateş açtı.

Gece kulübünü basıp pompalı tüfekle ateş açtılar: 3 yaralı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da bir gece kulübünü basan kimliği belirsiz 4 kişi, pompalı tüfekle içeridekilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 2 iş yeri çalışanı ile 1 müşteri yaralandı.
Olay, saat 05.00 sıralarında Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Gece kulübüne gelen kimliği belirsiz 4 kişi, pompalı tüfekle içeridekilerin üzerine ateş açtı. İş yerinin sorumlusu Yaşar D., güvenlik görevlisi Yunus D. ve ismi öğrenilemeyen 1 müşteri saçmalarla yaralandı. Olayın ardından saldırganlar, suç aleti pompalı tüfeği cadde üzerine atarak otomobille kaçtı.
İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
​Soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobili Turgut Özal Bulvarı'nda hareket halindeyken tespit etti. Ekipler, kovalamaca sonucu otomobili durdurdu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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