Geceleri sütyenle uyuyanlar dikkat! Bu hastalıklara davetiye çıkarıyorsunuz...

Sydney Ross Singer; uyurken sütyen takmanın göğüslerinize yapabileceğiniz en kötü şey olduğunu söylüyor. Sadece 1 ay boyunca geceleri sütyen takmayarak göğüslerinizin ne kadar zarar görüp görmediğini net bir şekilde anlayabilirsiniz. Bakın sütyenle uyuduğunuzda neler oluyor?
Düzenli bir şekilde sütyenle yatıyorsanız, göğüslerinizde mantar enfeksiyonu oluşumu kaçınılmaz olur. Nemli ve sıcak ortamı seven mantar için mükemmel bir üreme alanı olduğundan yatağa gitmeden önce sütyeni çıkarmanız oldukça önemli.
Sütyenle yatmak hem omurga aksınızın bozulmasına hem de iç organlarda oluşan doku hasarına bağlı kanser hücrelerini tetikleyen sürecin oluşumuna sebep olabilir.
Uyurken takacağınız sütyen, özellikle de beden ölçünüze uygun olmayan bir sütyen rahatsızlığa ve uykunun bozulmasına neden olarak uyku kalitenizi düşürür. Bunun yanında sirkadiyen ritimlerinizi etkileyerek hasara yol açtığı da kanıtlanmış.
Sütyenlerden oluşan sıkılık kan damarlarınızı sıkıştırarak kan dolaşımınızı engeller ve pektoral kaslarınızda daralmaya neden olabilir. Sütyen takmadığınızda kanın serbestçe akmasını sağlayarak göğüs sağlığınızı koruyabilirsiniz. Hatta bu durum genel kan akışınızı iyileştirir.
Dar sütyenleri gece boyunca takarsanız, lenfatik sisteminiz de olumsuz etkilenir. Sıvı tutulması ve kronik iltihap ile sonuçlanan lenfatik bezleri bozularak toksinlerin atılımını geciktirir ve böbrekleri, karaciğeri ve diğer vücut kısımlarını olumsuz yönde etkiler.
Geceleri sütyen takmamak cilt sağlığınıza da iyi gelir. Kan akışı ve diğer etkileri dışında, ter ve kirin uzun süre cildinizde kalması uzun vadede cildiniz için oldukça zararlı olur. Ayrıca sütyenin askıları ve kancaları cildinize sürtünerek deri lezyonlarının oluşumuna neden olabilir. Bu lezyonlar ise zamanla kistlere dönüşebilir.
Kir ve terden dolayı cildinizin nefes alamaması cilt renginin değişmesine ve koyu lekelerin ortaya çıkarak cildinizde düzensiz renk tonunun oluşmasına işaret eder. Cildinizin sütyen taktığınız alanında artan melanin seviyesi cilt pigmentasyonuna neden olabilir.
Her şeye rağmen geceleri sütyen olmadan yapamam diyorsanız bedeninizi mutlaka tanıyın ve en doğru sütyen ölçünüzü bulun. En azından gece yatarken bedeninizden biraz daha büyük olan sütyenleri tercih edebilirsiniz. Ancak emin olun ki yatmadan önce sütyeninizi çıkarmak, sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca sütyen takmamak göğüslerinizin büyümesini de sağlar.
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