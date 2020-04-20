Geceleri sütyenle uyuyanlar dikkat! Bu hastalıklara davetiye çıkarıyorsunuz...

Sydney Ross Singer; uyurken sütyen takmanın göğüslerinize yapabileceğiniz en kötü şey olduğunu söylüyor. Sadece 1 ay boyunca geceleri sütyen takmayarak göğüslerinizin ne kadar zarar görüp görmediğini net bir şekilde anlayabilirsiniz. Bakın sütyenle uyuduğunuzda neler oluyor?

MANTAR ENFEKSİYONU İLE KARŞILABİLİRSİNİZ

Düzenli bir şekilde sütyenle yatıyorsanız, göğüslerinizde mantar enfeksiyonu oluşumu kaçınılmaz olur. Nemli ve sıcak ortamı seven mantar için mükemmel bir üreme alanı olduğundan yatağa gitmeden önce sütyeni çıkarmanız oldukça önemli.

OMURGA AKSINDA BOZULMA YAŞARSINIZ

Sütyenle yatmak hem omurga aksınızın bozulmasına hem de iç organlarda oluşan doku hasarına bağlı kanser hücrelerini tetikleyen sürecin oluşumuna sebep olabilir.

UYKU KALİTENİZ DÜŞER

Uyurken takacağınız sütyen, özellikle de beden ölçünüze uygun olmayan bir sütyen rahatsızlığa ve uykunun bozulmasına neden olarak uyku kalitenizi düşürür. Bunun yanında sirkadiyen ritimlerinizi etkileyerek hasara yol açtığı da kanıtlanmış.

KAN DOLAŞIMINIZ AZALIR

Sütyenlerden oluşan sıkılık kan damarlarınızı sıkıştırarak kan dolaşımınızı engeller ve pektoral kaslarınızda daralmaya neden olabilir. Sütyen takmadığınızda kanın serbestçe akmasını sağlayarak göğüs sağlığınızı koruyabilirsiniz. Hatta bu durum genel kan akışınızı iyileştirir.