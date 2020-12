Geçmişten günümüze Hollywood’da rol almış Türk oyuncular!

Aşk-ı Memnu dizisinin ilk televizyon uyarlanmasında Müjde Ara ile birlikte rol alan Salih Güney daha sonrasında Hollywood’a açıldı. Salih Güney, Fikret Hakan ile "You Can't Win Em All" (Paralı Askerler, 1970) filminde Yüzbaşı Enver karakterini canlandırdı.

Ünlü oyuncu Fikret Hakan Tony Curtis, Charles Bronson ve Michele Mercier’in başrollerini paylaştığı "You Can't Win Em All" (Paralı Askerler, 1970) filminde Albay Ahmet Elçi karakterine hayat verdi.

DERYA ARBAŞ BERTİ

Hollywood’un Kızılderili oyuncusu Dehl Berti ile Türkiye eski güzellerinden Zerrin Arbaş’ın kızı olan Derya, 1992 Hollywood yapımı "Revenge of the Nerds III: The Next Generation" filminde oynadı. 1997 yılında da "Hang Your Dog in the Wind" filminde rol alan melez oyuncu birçok Hollywood yapımında küçük roller üstlendi.

OKAN BAYÜLGEN

Okan Bayülgen, Türkiye'de "Genç Indiana Jones" olarak bilinen, Haluk Bilginer'in de yer aldığı 1992 Hollywood yapımı "The Young Indiana Jones Chronicles" dizisininde küçük bir rol aldı.

ZUHAL OLCAY

Türkiye'de "Genç Indiana Jones" olarak bilinen Hollywood yapımında Haluk Bilginer ve Okan Bayülgen ile birlikte rol aldı. "The Young Indiana Jones Chronicles" dizisinde Zuhal Olcay, Halide Edip karakterine hayat verdi.

MELTEM CUMBUL

Meltem Cumbul, 2008 yılında, "The Alphabet Killer" filminde rol aldı. Aynı sene, "A Beautiful Life" filminde Antanas karakterine hayat verdi.

DENİZ AKKAYA

Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Akkaya devamında sunuculuk ve oyunculuğu da göz kırptı. 2007 yılında Hollywood oyunculuğu şansını yakalayan Deniz Akkaya, "Living and Dying" isimli filmde Anne Noble karakterini canlandırdı. Gişede sınıfta kalan filmin sonrasında Deniz Akkaya’nın İngilizcesi ve tecavüz sahneleri bir hayli konuşuldu.