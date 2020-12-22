Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Geçmişten günümüze Hollywood’da rol almış Türk oyuncular!

Geçmişten günümüze Hollywood’da rol almış Türk oyuncular!

Seray Üstün Seray Üstün 22.12.2020 15:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Geçmişten günümüze Hollywood’da rol almış Türk oyuncular!

Dünyanın neresinde olursa olsun bir oyuncunun en büyük hayallerinden biri Hollywood filmlerinde yer almak ya da Oscar sahibi olmaktır. “And the Oscar goes to...” büyülü cümlesini duyamasa da Hollywood filmlerinde rol alan Türk oyuncuları sizler için derledik...

Hollywood filmlerinde rol almak herkese nasip olacak kadar büyük bir şans değildir. Özellikle Türk oyuncular için durum hep daha zorlayıcı olmuştur. İşte geçmişten günümüze Holywood yapımlarında rol almış Türk oyuncuları araştırdık. Asın bayraklarınızı hazırsanız başlıyoruz.

HALUK BİLGİNER

haluk bilginer

1992 yapımı "Genç Indiana Jones" dizisinde oynayan Haluk Bilginer, 2001 yılında ise "Buffalo Soldiers" isimli bir filmde ufak bir rol aldı. 2009 yılında, "The International" filminde ve 2012 yılında "The Reluctant Fundamentalist" filminde oynadı.

MUZAFFER TEMA

MUZAFFER TEMA

Muzaffer Tema, Hollywood filmlerinde ilk kez rol alan Türk sanatçı olma özelliğine sahiptir. 1956 yılında Amerika’ya gittikten sonra Türkiye’de de gösterime giren “Certain Smile”(Acı Tebessüm, 1958) ve “Twelve to the Moon”(Aya Giden 12 Adam, 1960) filmlerinde rol aldı.

FİKRET HAKAN

FİKRET HAKAN

Ünlü oyuncu Fikret Hakan Tony Curtis, Charles Bronson ve Michele Mercier’in başrollerini paylaştığı "You Can't Win Em All" (Paralı Askerler, 1970) filminde Albay Ahmet Elçi karakterine hayat verdi.

SALİH GÜNEY

salih güney

Aşk-ı Memnu dizisinin ilk televizyon uyarlanmasında Müjde Ara ile birlikte rol alan Salih Güney daha sonrasında Hollywood’a açıldı. Salih Güney, Fikret Hakan ile "You Can't Win Em All" (Paralı Askerler, 1970) filminde Yüzbaşı Enver karakterini canlandırdı.

DERYA ARBAŞ BERTİ

DERYA ARBAŞ

Hollywood’un Kızılderili oyuncusu Dehl Berti ile Türkiye eski güzellerinden Zerrin Arbaş’ın kızı olan Derya, 1992 Hollywood yapımı "Revenge of the Nerds III: The Next Generation" filminde oynadı. 1997 yılında da "Hang Your Dog in the Wind" filminde rol alan melez oyuncu birçok Hollywood yapımında küçük roller üstlendi.

OKAN BAYÜLGEN

OKAN BAYÜLGEN

Okan Bayülgen, Türkiye'de "Genç Indiana Jones" olarak bilinen, Haluk Bilginer'in de yer aldığı 1992 Hollywood yapımı "The Young Indiana Jones Chronicles" dizisininde küçük bir rol aldı.

ZUHAL OLCAY

ZUHAL OLCAY

Türkiye'de "Genç Indiana Jones" olarak bilinen Hollywood yapımında Haluk Bilginer ve Okan Bayülgen ile birlikte rol aldı. "The Young Indiana Jones Chronicles" dizisinde Zuhal Olcay, Halide Edip karakterine hayat verdi.

MELTEM CUMBUL

MELTEM CUMBUL

Meltem Cumbul, 2008 yılında, "The Alphabet Killer" filminde rol aldı. Aynı sene, "A Beautiful Life" filminde Antanas karakterine hayat verdi.

DENİZ AKKAYA

DENİZ AKKAYA

Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Akkaya devamında sunuculuk ve oyunculuğu da göz kırptı. 2007 yılında Hollywood oyunculuğu şansını yakalayan Deniz Akkaya, "Living and Dying" isimli filmde Anne Noble karakterini canlandırdı. Gişede sınıfta kalan filmin sonrasında Deniz Akkaya’nın İngilizcesi ve tecavüz sahneleri bir hayli konuşuldu.

TAMER KARADAĞLI

tamer karadağlı

Deniz Akkaya ile birlikte 2007 yapımı "Living and Dying" filminde rol alan oyuncu Tamer Karadağlı’nın mükemmel İngilizcesi ne yazık ki onu kurtarmaya yetmedi.

MEHMET GÜNSÜR

MEHMET GÜNSÜR

Başrollerini Dominique Swain ile paylaştıkları "Fall Down Dead" isimli filmde bir dedektifi oynayan Günsür, filmi başarılı olmasa da oyunculuk performansıyla takdir toplamayı başardı.

NEHİR ERDOĞAN

nehir erdoğan

Nehir Erdoğan, bir Türk kızının hayatının anlatıldığı romandan uyarlama olan "Broken Angel" (Meleğin Sırları, 2008) filminde Ebru karakterini canlandırdı.

SİBEL KEKİLLİ

SİBEL KEKİLLİ

2006 çıkışlı "Fay Grim" ve 2011 çıkışlı "What a Man" gibi komedi yapımlarında oynadıktan sonra, 2011'de hepimizi ekrana kilitleyen efsanevi dizi "Game of Thrones" ile karşımıza çıkan Sibel Kekilli Türkiye’nin gururu olarak tarihe geçti. 2014 yılında, oynadığı karakter Shae'nin senaryo gereği ölmesiyle diziden ayrıldı.

YILMAZ ERDOĞAN

YILMAZ ERDOĞAN

Russell Crowe'un yönetmenliğini yaptığı ve Çanakkale savaşını konu alan Son Umut filminde Yılmaz Erdoğan bir türk komutanı olarak seyircinin karşısına çıktı.

CEM YILMAZ

CEM YILMAZ

Russell Crowe'un ünlü filminde Yılmaz Erdoğan ile beraber Cem Yılmaz da bir Türk askerine hayat verdi.

SAADET IŞIL AKSOY

SAADET IŞIL AKSOY

Saadet Işıl Aksoy, 2012'de 'Twice Born' (Sen Dünyaya Gelmeden) filminde Penelope Cruz ile rol aldı.

Milli duyguların arşa çıktığı, ‘Asın bayrakları’ dedirten olaylarMilli duyguların arşa çıktığı, ‘Asın bayrakları’ dedirten olaylar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Masumlar Apartmanı dizisinde hangi hastalıklar işleniyor?Masumlar Apartmanı dizisinde hangi hastalıklar işleniyor?
İpler gerildi! Marvel’dan kovuldu mu? İpler gerildi! Marvel’dan kovuldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Terk edilmiş köyde 47 yıl tek başına yaşadı

Terk edilmiş köyde 47 yıl tek başına yaşadı

'The Walking Dead'den ayrılmak felaket bir karar'

'The Walking Dead'den ayrılmak felaket bir karar'

Suyla şovun adresi: Köprülü Kanyon Milli Parkı

Suyla şovun adresi: Köprülü Kanyon Milli Parkı

İlginizi Çekebilir

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Diğer Haberler

Yayınladığı günden bu yana sosyal medyanın gündemine oturan Masumlar Apartmanı dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

Masumlar Apartmanı dizisinde hangi hastalıklar işleniyor?

Her şeye rağmen dünyanın çok güzel bir yer olduğunu kanıtlayan 2020 yılının en iyi doğa fotoğrafları!

Dünyanın muhteşem bir yer olduğunu kanıtlayan doğa fotoğrafları!

3 bin TL’yi ev yapımı Noel kartlarıyla 4 milyon TL’ye çevirdi!

4 milyon ciroluk şirkette bakın ne üretiyor?

TV yayın akışı 22 Aralık 2020 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

22 Aralık TV yayın akışı..

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 22 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

Çukur ve Uyanış Büyük Selçuklu yarışı... 21 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting zirvesindeki büyük yarışı kim kazandı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.