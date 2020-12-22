Geçmişten günümüze Hollywood’da rol almış Türk oyuncular!

Hollywood filmlerinde rol almak herkese nasip olacak kadar büyük bir şans değildir. Özellikle Türk oyuncular için durum hep daha zorlayıcı olmuştur. İşte geçmişten günümüze Holywood yapımlarında rol almış Türk oyuncuları araştırdık. Asın bayraklarınızı hazırsanız başlıyoruz.
1992 yapımı "Genç Indiana Jones" dizisinde oynayan Haluk Bilginer, 2001 yılında ise "Buffalo Soldiers" isimli bir filmde ufak bir rol aldı. 2009 yılında, "The International" filminde ve 2012 yılında "The Reluctant Fundamentalist" filminde oynadı.
Muzaffer Tema, Hollywood filmlerinde ilk kez rol alan Türk sanatçı olma özelliğine sahiptir. 1956 yılında Amerika’ya gittikten sonra Türkiye’de de gösterime giren “Certain Smile”(Acı Tebessüm, 1958) ve “Twelve to the Moon”(Aya Giden 12 Adam, 1960) filmlerinde rol aldı.
Ünlü oyuncu Fikret Hakan Tony Curtis, Charles Bronson ve Michele Mercier’in başrollerini paylaştığı "You Can't Win Em All" (Paralı Askerler, 1970) filminde Albay Ahmet Elçi karakterine hayat verdi.
Aşk-ı Memnu dizisinin ilk televizyon uyarlanmasında Müjde Ara ile birlikte rol alan Salih Güney daha sonrasında Hollywood’a açıldı. Salih Güney, Fikret Hakan ile "You Can't Win Em All" (Paralı Askerler, 1970) filminde Yüzbaşı Enver karakterini canlandırdı.
Hollywood’un Kızılderili oyuncusu Dehl Berti ile Türkiye eski güzellerinden Zerrin Arbaş’ın kızı olan Derya, 1992 Hollywood yapımı "Revenge of the Nerds III: The Next Generation" filminde oynadı. 1997 yılında da "Hang Your Dog in the Wind" filminde rol alan melez oyuncu birçok Hollywood yapımında küçük roller üstlendi.
Okan Bayülgen, Türkiye'de "Genç Indiana Jones" olarak bilinen, Haluk Bilginer'in de yer aldığı 1992 Hollywood yapımı "The Young Indiana Jones Chronicles" dizisininde küçük bir rol aldı.
Türkiye'de "Genç Indiana Jones" olarak bilinen Hollywood yapımında Haluk Bilginer ve Okan Bayülgen ile birlikte rol aldı. "The Young Indiana Jones Chronicles" dizisinde Zuhal Olcay, Halide Edip karakterine hayat verdi.
Meltem Cumbul, 2008 yılında, "The Alphabet Killer" filminde rol aldı. Aynı sene, "A Beautiful Life" filminde Antanas karakterine hayat verdi.
Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Akkaya devamında sunuculuk ve oyunculuğu da göz kırptı. 2007 yılında Hollywood oyunculuğu şansını yakalayan Deniz Akkaya, "Living and Dying" isimli filmde Anne Noble karakterini canlandırdı. Gişede sınıfta kalan filmin sonrasında Deniz Akkaya’nın İngilizcesi ve tecavüz sahneleri bir hayli konuşuldu.
Deniz Akkaya ile birlikte 2007 yapımı "Living and Dying" filminde rol alan oyuncu Tamer Karadağlı’nın mükemmel İngilizcesi ne yazık ki onu kurtarmaya yetmedi.
Başrollerini Dominique Swain ile paylaştıkları "Fall Down Dead" isimli filmde bir dedektifi oynayan Günsür, filmi başarılı olmasa da oyunculuk performansıyla takdir toplamayı başardı.
Nehir Erdoğan, bir Türk kızının hayatının anlatıldığı romandan uyarlama olan "Broken Angel" (Meleğin Sırları, 2008) filminde Ebru karakterini canlandırdı.
2006 çıkışlı "Fay Grim" ve 2011 çıkışlı "What a Man" gibi komedi yapımlarında oynadıktan sonra, 2011'de hepimizi ekrana kilitleyen efsanevi dizi "Game of Thrones" ile karşımıza çıkan Sibel Kekilli Türkiye’nin gururu olarak tarihe geçti. 2014 yılında, oynadığı karakter Shae'nin senaryo gereği ölmesiyle diziden ayrıldı.
Russell Crowe'un yönetmenliğini yaptığı ve Çanakkale savaşını konu alan Son Umut filminde Yılmaz Erdoğan bir türk komutanı olarak seyircinin karşısına çıktı.
Russell Crowe'un ünlü filminde Yılmaz Erdoğan ile beraber Cem Yılmaz da bir Türk askerine hayat verdi.
Saadet Işıl Aksoy, 2012'de 'Twice Born' (Sen Dünyaya Gelmeden) filminde Penelope Cruz ile rol aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum