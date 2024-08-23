Gelen yolcular izleniyor! Maymun çiçeği virüsü harekete geçirdi: İstanbul Havalimanı'nda o uçuşlara yakın takip

Özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hızla yayılması ve ölümlere yol açması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan edilen M çiçeği virüsü, Afrika kıtasında ayrıca Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Kamerun, Gana, Liberya, Nijerya, Ruanda, Kenya, Fildişi Sahili ve Güney Afrika'da görüldü.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce, İstanbul Havalimanı'nda virüse karşı bazı önlemler alındı. Özellikle hastalığın yoğun görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile çevresindeki 11 ülkeden gelen uçaklar ve Türkiye'ye giriş yapan yolcular yakından izleniyor.

"ŞÜPHELİ VAKALARI İZOLE ALANLARIMIZDA BEKLETİYORUZ"

Havalimanındaki önlemlere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, DSÖ'nün hastalığı küresel acil durum ilan etmesinin ardından uçuşları izlemeye aldıklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda 7/24 görev yapan sağlık ekibi olduğunu ve tüm denetimlerin titizlikle yapıldığını vurgulayan Kavak, şöyle konuştu:

"Demokratik Kongo'dan gelen uçakların kapısına kadar gidip sorgulama yapıyoruz. Seyahat süresince herhangi bir hastalığı olan, döküntülü, ateşli bir yolcunun olup olmadığını sorguluyoruz. Onun dışında çevre 11 ülkenin uçuşlarını da online takip ediyoruz. Herhangi bir şüpheli durum olması durumunda da bu uçaklarda gerekli kontroller yapılıyor. İstanbul Havalimanı'nda şu ana kadar herhangi bir maymun çiçeği vakasına rastlamadık. Zaman zaman olası olduğu düşünülen şüpheli yolcular gündemimize geldi ve bu yolcular incelendi. Bu yolcuların hiçbirinde maymun çiçeği olduğunu düşünmediğimiz için seyahatlerine izin verdik."

Teşhiste en büyük kriterin döküntü olduğunu dile getiren Kavak, "Geçmişini sorguluyoruz. O bölgeden seyahat var mı ya da o bölgede daha önce bulunmuş mu? Ateş bulgusu var mı, enfeksiyon var mı? Bir de lenf bezlerinde şişme bu hastalığın belirtisi. Bu tip şüpheli vakaları izole alanlarımızda bekletiyoruz, daha sonra sağlık ekiplerimiz muayenelerini yapıyor." dedi.

Kavak, bu yönde belirtileri bulunan hastaların, şüphelenilmesi halinde sağlık ekiplerince daha önceden belirlenmiş hastaneye sevk edileceğini bildirdi.

Sahada çalışan personelden de konuya ilişkin yoğun soru aldıklarını anlatan Kavak, İstanbul Havalimanı'nda tüm havacılık paydaşlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda hastalıkla ilgili bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

"SOLUNUM YOLUYLA BULAŞMADIĞI İÇİN BİRAZ DAHA RAHATIZ"

Kavak, bilimsel verilerle değerlendirildiğinde hastalığın şu an için salgına dönüşme ihtimali bulunmadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bunu açıkladı. Solunum yoluyla da bulaşmadığı için biraz daha rahatız. Korunmanın en önemli yolu yakın temastan kaçınmak ve bu tür lezyonları olan kişilere çıplak elle dokunmamak. İmmün sistemi zayıf olanların risk altında olduğu yayımlandı. Vakalar 2 ile 4 hafta içinde kendiliğinden iyileşiyor. Çiçek aşısının yüzde 95 koruyucu olduğunu Prof. Dr. Ateş Kara hocamız toplantıda ifade etti. O bölgede monkeypox aşısı da var. O bölgede aşılamanın hızlandığını da duyuyoruz."

Havalimanı ve uçaklarda maske takma, eldiven giyme benzeri önlem zorunluluğu bulunmadığını dile getiren Kavak, bu konuda sosyal medyada ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

Sadece temizlik personelinin tuvalet gibi yerlerde eldiven kullanmasını tavsiye ettiklerini belirten Kavak, "Hava yolu şirketleri personelinin, uçağa binerken yolculara dikkat etmelerini istiyoruz. Böyle bir sorunu olan yolcu olması halinde yerel otoriteleri bilgilendirmelerini istiyoruz. Seyahat sırasında benzer semptomları olan hasta olması halinde hava trafik kontrol kulesine bilgi vermelerini talep ediyoruz. Havalimanı personelinin lezyonu olan hastaları gördüğünde bizlere iletmelerini istiyoruz." dedi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır